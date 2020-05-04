【新冠肺炎】美國部分輸入口罩不合格　聲稱是KN95惟過濾效率極低

美國媒體5月4日報道，美國為應對口罩不足，大量包括中國的國家進口口罩，發現部分口罩質量不合格，其中N95級的口罩情況最嚴重。

新型冠狀病毒肺炎：圖為1月31日中國上海一個口罩製造工廠的職員在工作。（Reuters）

美國全國職業安全和衛生研究所（NIOSH）近日抽查67個市面有人使用的口罩，發現部分夾雜不合格的貨品。其中一款包裝上使用偽造的美國食品和藥物管理局（FDA）標籤，並只能過濾35%左右的微粒，不合乎任何要求。

另一款標籤KN95、從中國進口的口罩，其中一個樣本實質過濾效率只有15%，遠比95%的標準相差甚遠。KN95是中國定義的口罩標準，與美國N95有同等需求。

新型冠狀病毒肺炎：其中一款輸入口罩，包裝印有所謂FDA標誌，並聲稱有KN95標準，但實質過濾率不足50%，完全不合格。（NIOSH報告截圖）

《華爾街日報》引述NIOSH報道，指發現讓人擔憂口罩市場狀況。美國自疫情爆發以來，因口罩不足需從外地輸入大量口罩，但報告說明市場正充斥不合格貨品。

報道亦指出有醫院接收一批不合格的口罩，後來懷疑盒面上印有上海大勝衛生用品製造有限公司的偽冒標籤。其他機構也收到了類似的口罩，NIOSH正調查事件。

NIOSH曾測試過來自真的由上海大勝衛生用品製造有限公司出產、標籤KN95標準的口罩，證實過濾效率達到N95標準。

美國麻省理工學院亦有就40個聲稱達KN95標準的口罩進行測試，發現只有三分之一樣本符合標準要求。

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