阿富汗政府轉守為攻　特朗普或欲「撤」不能

5月12日，阿富汗首都喀布爾（Kabul）西南部一家小型醫院發生恐怖襲擊，3名凶徒假扮成警員闖進醫院婦產科內開槍，先向已在床下躲避的孕婦掃射，繼而向育嬰室內的新生嬰兒開火，造成24人死亡，包括16名婦女與兩名嬰兒。有在場母親目睹出生才數個小時嬰孩的屍首。當地「身經百戰」的醫護人員也表示從未見過如此殘暴的攻擊。

同日，東部楠格哈爾省（Nangarhar）的一場喪禮也遇上自殺式炸彈襲擊，共32人死亡。根據當地情報，有伊斯蘭國（ISIS）分支組織為此喪禮襲擊承認責任。然而，醫院婦產科的攻擊似乎過於反人性，至今也未有組織承認責任。而當地正與阿富汗政府爭權的塔利班亦否認與兩宗襲擊有關。

截至5月13日，新冠肺炎檢測數字甚低的阿富汗已有超過5,000名確診病人。可是，疫情來了，戰火依然。根據聯合國5月13日公布的數字，在其統計有武裝暴力衡突的43個國家之中，只有兩個國家的戰火有明顯減少。

一位慘遭殺害的婦女屍首橫臥醫院地上。（美聯社）

塔利班在2月底與美國達成和平協議之後，雖然已主動避免攻擊駐阿外國軍隊，可是其對政府軍的攻勢卻從來未有停止。根據阿富汗國家安全委員會的統計，塔利班自3月1日開始，平均每日發動55次攻擊，而阿富汗政府安全人員的死亡比例也比此前大漲一倍。美國軍方曾與塔利班多次交涉，也不得要領。

這其實也是意料中事，畢竟特朗普正犯上與奧巴馬同樣的戰略錯誤——給了敵人美國撤軍的限期。塔利班看準了美國勢力消減在即，當然是不用再給特朗普過多面子。而阿富汗政府3月初以來的「兩個總統」爭權局面，也讓塔利班愈有恃強凌弱的氣勢。

5月12日的婦產科恐襲，卻改變了阿富汗政府的部署。

雖然恐襲似乎並非塔利班所為，可是阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）卻看準了這個時機，決定不再給予美國撤軍下台階，宣布恢復政府軍對塔利班的侵略性攻擊，一改美塔和議之後保持守勢的取態。

同時，中東區內多個媒體也收到加尼與其總統對手、前阿富汗行政首長阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）即將達成權力分配協議，讓分裂多月的政府重新統一，槍頭一致對外。

阿富汗國家安全顧問穆伊（Hamdullah Mohib）就明言：「當初尋求和平的理由是要終止無意義的暴力，如今這不是和平，也不是和平的開始。」

加尼（左）與阿卜杜拉傳將達成權力分配協議。（路透社）

阿富汗的進攻性表態就給了特朗普一個困難選擇。如果特朗普不協助阿富汗政府的話，塔利班很可能最終會將政府軍擊敗，使美軍倉皇而逃，而非特朗普心中所好的「和平撤軍」。如果特朗普支持阿富汗政府攻擊塔利班，2月底的和議將變成廢紙，而特朗普的撤軍承諾則無從兌現。

目前，白宮的表態依然是在假裝和議尚存。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月12日就發表聲明，指美國當局「留意到塔利班否認任何責任，並譴責襲擊令人髮指」，聲言「塔利班和阿富汗政府應該合作將襲擊者繩之於法」。此等表態恍惚是活在平行世界。

對此，特朗普表示：「我們不在阿富汗打仗，我們是阿富汗裏面的警察。到了某個時刻，阿富汗人必須能夠照顧他們自己的國家。」

此刻困身國內疫情的特朗普也無暇對阿富汗政策作出重大變動。（美聯社）

不過，路透社就引述前阿富汗官員表示，不少阿富汗政壇人物都相信特朗普的撤軍計劃只以勝出本年11月3日的美國總統大選為目標。因此，若大選過後，美軍仍在阿富汗的話，美國撤軍的願望就不會那麼急切，也就可以繼續支持政府軍與塔利班長年不息的戰事。

從目前阿富汗的緊張形勢來看，美國要如期在7月將駐阿軍人減至8,600人的計劃料將被打破。19年前一腳踩進阿富汗的美國，如今無論特朗普多麼不情願，在短期內要光彩的全身而退，無疑是痴人說夢。