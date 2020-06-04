暫停美豆進口：中國要避免陷入華府的圈套

英國媒體路透社和美國媒體彭博社6月1日均引述消息人士的話稱，中國政府要求國企暫停購買美國大豆和豬肉，受影響的美國農產品還包括棉花和玉米。其中，路透社引述的消息人士提到，如果特朗普繼續攻擊中國，在最壞的情況下，中國將不得不撕毀第一階段貿易協議。

兩家媒體都暗指中國可能是「撕毀協議的一方」，美國《外交政策》甚至解讀認為，「中國反悔了」。總體上，它們都將中國可能的這一舉動同「香港」因素聯繫了起來。

這一點並不奇怪。一方面，時間點上，特朗普剛剛宣布取消香港特殊貿易地位、威脅制裁中國官員，中國政府已表態會採取措施反制。而貿易反制是其中一個選項；另一方面，在中美貿易談判期間，特朗普政府就曾將香港議題同貿易談判掛鈎。所以，從美方角度看，中國因為香港議題暫停購買美國農產品「合情合理」。

但單純從兩家媒體的報道來看，即便屬實，也不足以證明中國有單方面撕毀協議的迹象或意願。

路透社同時報道說，中國國企6月1日仍然進口了一批大概18萬噸的美國大豆，預計在今年美國大選前運付。當然，數量和之前相比下降很多。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6月3日向美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）確認，眼下第一階段協議尚在執行，有可能取得進展。

另據美媒《華爾街日報》5月報道，今年3月至4月，中國對美國農產品的採購量大幅增加。美國玉米和豬肉的總銷售比2017年同期水平增加了約7倍，棉花銷售增長了2倍，同期對華大豆出口增長約1/3。

可見中國一直在履約。而中國暫停購買相關美國農產品，或者控制相關美國產品與服務的進口幅度與規模，不等於中國會撕毀貿易協議。

3月和4月，中國增加對美農產品採購，而5月最大的變量就是香港議題被特朗普政府集中關注。但即便中國通過貿易手段反制美國，方式也不是從執行中的貿易協議下手。

首先，中國不會撕毀合約或協議。更何況，該協議是特朗普政府發起貿易戰後中國「應戰」達成的結果，中國不會率先單方面破壞自己的戰果。

其次，中國完全可以根據自己的步驟、內部市場需求兑現協議內容，或者開展相應的改革，這都對自己有利。至於兩年內能否達標，則是另一回事。至少在美國看來，中國也是在想盡辦法執行協議內容。

更重要的是，即便沒有疫情影響，中國也被美國國內一些人質疑很難兑現全部承諾。只要特朗普不先退出，就說明他已接受協議無法全面落實的可能。在這種情況下，中國更沒有率先退出的必要。

再者，第一階段貿易協議對於中國而言，是一個經濟上的「買賣協議」和政治上的「拖延計」，而對於特朗普而言，則是一個關係到他連任前景的成績單。即便是退出，也是特朗普方面在11月前的有限時間內出於選舉考量率先退出。而且，特朗普早已提到了撕毀協議的可能性，中國現在最好靜觀其變，以免陷入被動。

中國退出只會掉入特朗普及其競選團隊設置好的「圈套」，為共和黨「反華」劇本增添佐料。中國執行協議，同時控制購買的數量和節奏，還能在雙方博弈中掌控一定的主動權。