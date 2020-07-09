神秘戰機空襲土耳其基地　埃爾多安在利比亞鋒芒太露？

當地時間7月5日晚些時候，一架型號不明、所屬勢力不明的「噴氣式戰鬥機」突然轟炸了利比亞瓦提耶（Al-Watiya）空軍基地。此地屬利比亞「民族團結政府」（GNA）控制區，由土耳其軍方接管。空襲不僅炸燬了土軍部署的防空系統，還炸死炸傷部分土軍人員。埃及大報《七日報》（Youm 7）甚至稱，前往該地視察的土軍總參謀長古勒（Yasar Guler）恐「被炸後不治」。

對關注利比亞戰事的分析人士來說，派駐一線的土軍已不是第一次被「神秘戰機」襲擊了。早在5月25日，土方駐紮在利比亞的軍艦和貨船即遭遇「不明身份」的戰機襲擊：兩架Mig-29型戰機轟炸了土耳其軍艦及其運輸船，炸燬了大批軍火和補給品。

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但7月5日的襲擊仍有其特別之處，直到8日前後，無論是土軍還是依附於土方的GNA軍，雙方都僅強調是「身份不明的戰機」轟炸了基地。考慮到在5月下旬時，土耳其方面曾根據美國情報暗示襲擊或是俄羅斯所為，土耳其埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當局也一直在中東問題上鼓吹強硬復仇，土方此刻的忍氣吞聲和不願聲張便有些反常。或許，土耳其近期在地中海一帶遭遇的戰略包圍，就是這一反常現象的最大誘因。

大棒突然落在土耳其人頭上

土耳其當局在利比亞問題上正在扮演越來越高調的角色。在班加西首腦哈夫塔爾（Khalifa Haftar）元帥麾下「國民軍」（LNA）於4月表示要全取利比亞後，俄羅斯等各方便暫時拋棄了膨脹的LNA軍，土耳其總統埃爾多安直屬的「薩達特公司」（SADAT）等精鋭武裝則出現在了利比亞戰場上。

隨着土耳其的重兵加持，GNA的順風仗越來越多。在5月18日，土耳其統領萬餘大軍空地圍攻後，LNA麾下最強的「津坦旅」棄城而逃，將瓦提耶基地拱手交出。這場戰鬥也是土軍在利比亞取得的標誌性勝利。LNA此後兵敗如山倒，利比亞的軍閥混戰就以GNA軍暫時取勝吿一段落。

隨着LNA和GNA兩軍沿蘇爾特、米蘇拉塔一線繼續維持拉鋸戰，土耳其軍方在利比亞的存在感和攻擊性也越來越強。到6月17日，一艘為GNA軍運送軍火的土耳其軍艦竟突然將火控雷達對準了實施地中海海上臨檢的法軍軍艦。

安哥拉當局還通過與GNA當局的海事協議，不止一次出動其海軍，向地中海東部的塞浦路斯、埃及、以色列、黎巴嫩和敘利亞等國的領海與大陸架水域展開行動。此舉對地中海東部到歐洲的海上油氣田及水下管道形成了威脅。利比亞由此竟成了土耳其的「地中海之盾」。

以普京為首的俄羅斯當局在利比亞問題上態度穩健，俄方一直否認俄羅斯僱傭兵的存在。（美聯社）

很快，土耳其在利比亞問題上的攻擊性態度到2020年7月到達了頂峰。

在6月30日到7月2日間，土耳其海軍司令奧茲巴爾（Adnan Ozbal）、國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）、總參謀長古勒等高官曾奉埃爾多安之命，前往利比亞西部「民族團結政府」（GNA）首都的黎波里，宣示土方「必須堅定不移地繼續與利比亞合法現任政府（即GNA政府）展開工作」。幾天之後，神秘戰機的空襲就落到了土耳其控制的基地的頭上。這場對土軍勝利戰場的突然襲擊，也算是一種極具針對性的當頭棒喝。

埃爾多安為何忍氣吞聲

必須承認，土耳其可能在利比亞近一兩年的戰事中獲得了顯著的成功。考慮到GNA和LNA兩家身後的大國實力與兵力，土耳其、卡塔爾、烏克蘭等少數國家居然頂住了沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、埃及、蘇丹乃至俄羅斯與法國等國的聯合打擊，這對於埃爾多安來說無疑是個值得誇耀的勝利。

對於敘利亞的各派武裝來說，他們在2020年5月後就要轉戰利比亞，有些人要為埃爾多安賣命，有些人則被俄軍送上一線。（路透社）

但土耳其在利比亞的勝利也是不可複製的。這與LNA一側的各大國缺少共識，彼此傾注於利比亞的石油利益，不熱衷參與當地戰事有關。

在這其中，俄羅斯率先對兩軍兩頭下注，其麾下約2,000名僱傭兵只是LNA軍的同路人。阿聯酋和沙特方面沒有派兵，只派出了少量僱傭的蘇丹軍人、技術人員和其購買的中國無人戰機。埃及方面對利比亞態度同樣消極，直到2020年6月才有出兵計劃。至於法國，該國與在利比亞問題上也只是以消極干預為主，其聯合希臘、德國、波蘭、盧森堡等國海、空軍，旨在加強對利比亞武器禁運的「伊裏妮行動」（Operation Irini）幾乎形同虛設。

當LNA的支持者彼此心懷鬼胎、貌合神離時，土耳其在利比亞戰場上的大舉投入就起到了就轉戰局的效果。

但土耳其的勝利終究不能持久，他在利比亞的進攻性行動已經引起了周邊所有國家的警惕。對歐盟，土耳其已成為一個在鼻子下長大的「真正的敵人」，放任其坐大威脅着歐洲利益和歐洲內部穩定。土耳其與希臘的矛盾也在瓦解北大西洋公約（NATO）的內部團結，北約一側已有所察覺。

土耳其對地中海的染指，更讓希臘、埃及、塞浦路斯、法國和阿聯酋五國外長髮表聯合聲明，譴責土耳其的「持續非法活動」。隨着埃及已向阿聯酋開放臨近利比亞的奧斯曼空軍基地（Uthman Air Base），並將其作為後者無人機部隊進出利比亞的中繼站，至此，一個針對土耳其的包圍網正在逐漸收緊。

於是，雖然土耳其依靠窮兵黷武，已然成為利比亞的主導力量，但這種暴露自身實力，增加潛在對手，促成「統一戰線」的局面恰恰不是埃爾多安當局希望看到的。在強敵環伺且各方張牙舞爪之際，安哥拉和土耳其軍方面對這一「不明身份」的當頭棒喝，自然也能心領神會，不再聲張。