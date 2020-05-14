土耳其阿聯酋關係升溫　犧牲的是利比亞和平之路

土耳其與阿聯酋的外交矛盾，近日因利比亞局勢再度升溫，兩方互相指控對方在地中海東部製造區域混亂和不穩。在兩國的口水戰背後，一場關乎戰後利益分配的暗戰如箭在弦。在內戰尚未見到曙光前，兩國爭名逐利的對峙不僅難分高下，更會拖慢和平談判的進程，最終受難的卻只是無辜遭被捲入戰火的平民。

利比亞及其周邊的混亂局勢不僅使之成為 難民偷渡的重要跳板，也使之成為周邊國家藉機生事的重要舞台。（美聯社）

在當代中東的政治爭端中，雖然以色列、沙特和伊朗的三雄鬥法常成為國際版焦點，反觀土耳其的位置則處於亞歐大陸的交界，地緣政治上有伊拉克、敘利亞的失敗國家，區隔開阿拉伯半島的爭端，而阿聯酋則是因其國力有限，在外交事務上經常成為沙特的附庸國，使至兩國既有的矛盾，常被三雄鬥法蓋過。但隨着利比亞戰後的利益分配浮上桌面，兩國的對峙亦將成中東的新看點。

阿聯酋外交部上月底發表聲明，指控土耳其在利比亞涉嫌部署戰鬥人員和走私軍火，並批評安卡拉插手干預內戰。未幾土耳其反擊，反指控阿聯酋在該區奉行「破壞性」和「雙面」政策，並呼籲阿布扎比停止「敵對態度」。不過這些口水戰的短期肇因，還須追溯到本年初土耳其的外交政策轉向。

土耳其涉足北非

眼見由阿聯酋、沙特、埃及等國支持的利比亞國民軍（LNA），在戰場已壓到獲聯合國背書的民族團結政府（GNA）後，埃爾多安年初決定尋求議會的同意，出手相助處於劣弱的GNA。不過安卡拉願意在敘利亞戰爭外另添一線，不但只是害怕戰後對岸將出現敵對政權，背後更有其經濟考量，即要阻止阿聯酋、南塞浦路斯、埃及、法國、希臘，聯手開發蘊藏於地中海東部盆地、估值達7千億美元的天然氣藏量。故可見土耳其願意軍事支援GNA之餘，也欲在土耳其南部至利比亞東北岸建立專屬經濟圈，先發制人。

其實兩國的新仇是築建於未解決的舊恨上。2016年土耳其經歷一場失敗政變後，埃爾多安一直不滿阿布扎比收容前巴勒斯坦法塔赫的官員達蘭（Mohammed Dahlan），並控指後者藉支助達蘭，欲在政變中推翻埃爾多安。當沙特、阿聯酋、巴林和埃及翌年六月指責卡塔爾支持「恐怖主義」，並聯手施以海陸空封閉後，土耳其卻成了卡塔爾堅定的支持者，並派出其飛機派送物資，免得多哈陷入糧食短缺，可見土耳其的外交政策雖屬自主，但還須與伊朗、卡塔爾一營保持微妙的關係，才能與沙特爭奪遜尼派首領的寶座。

儘管利比亞內戰勝負未分，但戰爭打破的權力平衡，早令各國蠢蠢欲動，謀取私利，大增停戰的難度。縱然我們常用「內戰」來歸類利比亞戰爭的屬性，但該國在地干預戰爭的國家卻多達10個——土耳其、卡塔爾支持GNA，而阿聯酋、埃及、法國、俄羅斯、沙特、蘇丹和約旦則望協助哈夫塔爾奪權，而美國則在混戰抱有暧昧態度，兩邊押注。諷刺的是，當初聯合國安理會決定在利比亞設立禁飛區，並以保護平民之命，出兵推翻卡達菲，九年後不但僅使大量平民淪為無家可歸的難民，後續更或迎來作風酷似卡達菲的軍閥哈夫塔爾。