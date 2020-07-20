【新冠肺炎】疫苗提前被瓜分　小國退而求其次

中國新疆地區爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情引發關注，與新疆相鄰的哈薩克疫情也成為輿論的焦點。截止到7月19日，該國確診人數超過7萬。

7月17日，哈薩克總理馬明（Askar Mamin）在與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）會晤時稱，他感謝俄羅斯在抗疫中向哈薩克提供的援助，包括向哈國提供藥品、防護裝備和專家。哈國政府正在密切關注俄新冠病毒疫苗試驗的進展，並有望成為首個購買該疫苗的國家。

除了哈薩克從俄羅斯預定疫苗之外，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）7月16日透露，俄羅斯已經與5個國家達成疫苗生產協議，拉丁美洲、中東和其他地區一些國家已經表達引進俄製疫苗的意願。不過，他沒有提及國名及價格等細節。

全球目前有200多種疫苗正在研製之中，中國、英國和美國的疫苗研製處於前列，在7月就已經進入了臨床第三階段。俄羅斯的進度相對落後，第二階段人體試驗工作將於8月3日結束，之後進入臨床第三階段。德米特里耶夫稱，俄羅斯打算今年在國內生產大約3,000萬劑疫苗、在國外生產大約1.7億劑，國民接種疫苗計劃有望明年（2021年）完成。

俄羅斯進展落後於中美英，甚至可能在明年才能滿足本國民眾的接種需求，哈薩克等國優先考慮俄羅斯而非中國或西方國家，實屬無奈之舉。

全球的疫苗開發還在路上，各國尤其是西方發達國家已開啟了疫苗爭奪戰。特朗普（Donald Trump）政府早在5月宣布提供12億美元助力英國阿斯利康（AstraZeneca）研發疫苗，並預定了3億劑。同月，美國還向法國製藥公司賽諾菲（Sanofi）追加投資3,000萬美元，獲得了其新冠疫苗最大的預訂權等。德國、法國、意大利和荷蘭則在6月組成「疫苗聯盟」，與阿斯利康簽署協議，預定了4億劑疫苗。日本同樣已經與阿斯利康展開磋商，以期待在2021年春節前後啟動預防疫苗接種。

疫苗尚未上市，發達國家早就已經鎖定目標，做好了搶購一空的準備，留給哈薩克等這樣發展中國家的可能非常之少，更何況這些疫苗甚至難以滿足發達國家本國的需求。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）認為，新冠肺炎疫苗可能無法提供長期免疫，預計有效時間在3個至6個月左右，最長不超過一年。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也提醒，疫苗並不是萬能的。如果按照這個說法，發達國家民眾很可能要接種至少兩劑，政府要繼續儲備更多的疫苗。

同樣，即便中國已經宣布要將疫苗作為「公共產品」提供給全球，即便新建成的中國生物北京生物製品研究所車間和武漢生物製品研究所車間投入運行，兩個研究所加起來年產能達到2億劑以上，可考慮到中國國內龐大的人口總數，中國也需要優先考慮本國民眾，仍需要時間才能提供給其他國家。

疫苗研發的失敗率和花費本身就比較高。正常來說，一款疫苗的研發周期為14年左右，花費大概為10億美元。不少新冠肺炎疫苗作為「特例」加速研發，其失敗率、支出等要遠超其他疫苗。連現在領先的中英美都無法保證100%的成功，更不用提這些發展中國家，它們投入的大量人力和財力很可能會功虧一簣。在未來，這些國家很可能又會排在接受疫苗隊伍的後面。

現實使得諸如哈薩克等這樣的國家不得不轉向除中國、英國、美國之外的國家。它們無法指望自己從發達國家得到疫苗，與其「坐以待斃」不如退而求其次，自尋出路，即使略晚一點獲得疫苗也比沒有疫苗要好得多。