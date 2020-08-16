美國2020年大選：得郵政就能得天下？

國會民主黨人此時此刻與白宮仍在為新一輪的抗疫救市方案上爭持不下，雙方幾乎一個星期沒有磋商，似乎是要靠民情與市場反應逼使對方屈服。其中甚為容易被人忽略的爭執點，在於民主黨在眾議院通過的方案堅持要為自負盈虧的美國郵政署（USPS）提供250億美元的救助，而共和黨人卻不願接受。

在疫情威脅之下，本年11月大選中以郵寄方式投票的選民數目料將大增，然而負責將選票寄送給選民，並將選民填好的郵寄選票送回選舉當局的美國郵政署最早有可能會在本年9月正式用盡現金儲備。

此前，經過民主黨人與白宮多番爭論之後，白宮雖然仍不願意資助美國郵政署，不過財長姆努欽（Steven Mnuchin）在7月底已與郵政署達成有條件的貸款協議，向後者借出100億美元，讓郵政署可營運至來年5月。然而，問題並不止於此。

特朗普的反覆表態

特朗普本人最近一連幾日也就郵政署的問題表態。周四（8月13日），他表示「（民主黨人）要求35億美元去搞郵寄投票、全民郵寄投票，他們又要250億給郵政署」，指出「如果他們這兩樣東西都沒有的話，你就不能有全民郵寄投票，因為（郵政署）不會有足夠準備」。此番言論似乎暗示特朗普希望故意阻撓對郵政署的撥款，讓本年的投票出現延誤和亂象，好讓他能有個「不接受失敗」的下台階。

有傳特朗普一直認為自己在2016年選舉的普選票比對手希拉里少近300萬，全因郵寄投票所致。（美聯社）

不知道是否知道自己失言，特朗普同日又澄清「如果我們可以同意一個整體救市方案，開支數字將遠遠大於郵政撥款」，即使郵政撥款有包括在內，他不會否定方案。

到了周六（8月15日），他又再度攻擊郵寄投票，指「全民郵寄投票將會是災難性的」，並說「你永遠不知道選舉何時結束」，又警告選票可能會消失、被丟棄和造成選民欺詐。

可是，無論最終國會會否為郵政署提供更多撥款，特朗普似乎已經將阻礙郵寄選票的「木馬」送進了郵政署這個「特洛伊城」之中，有可能導致大量選民太晚取得選票、或選票太晚送達選舉當局，因而造成大量原該有效的選票失效，引發大選亂局，讓民調大幅落後拜登的特朗普可趁亂質疑選舉結果。這種近乎陰謀論的論述，引起了民主黨人的擔心。

美國郵政署版的「木馬屠城」？

現任郵政署長Louis DeJoy本年6月16日才正式上任。DeJoy是「特朗普的人」，過往從事物流業務的他無從郵政經驗，卻自2017年以來向特朗普與共和黨人總共捐出大約270萬美元，而DeJoy的妻子最近也被特朗普任命為美國駐加拿大大使。DeJoy及其家人與美國郵政署的利益瓜葛也是可圈可點，他們在郵政署的不同合約承辦商與競爭對手身上就有高達3,000萬至7,500萬美元的投資。

新任郵政署長Louis DeJoy（左）8月初到國會聽取議員對郵政署新政策的擔心。（美聯社）

民主黨人之所以擔心DeJoy是特朗普送進郵政署的「木馬」，是由於DeJoy新官上任就大舉「開源節流」，在不少員工因疫情進入隔離、疫情又使網上購物包裹大增的情況下，竟禁止員工超時工作、禁止員工待收齊郵件後較晚出發派送、禁止超額派送行程等等，導致美國多個地區自7月以來都開始出現郵件派送延誤的情況。

一份由《華盛頓郵報》取得、日期訂在7月10日的美國郵政署備忘錄就指出，新安排可能會導致郵件滯留於郵政署的處理與分發中心（P&DC），卻說如果有此等情況出現，員工「接下來一天」可因應造成延誤的原因作調整。這些安排與傳統上郵務人員確保郵件不滯留，並以多次派送以求郵件適時送達的培訓原則有甚大落差。

同時，不少州份的郵政署也開始將街頭的郵箱收走。

遍布全國的郵政延誤

對於全國的郵件派送延誤狀況全貌，我們難以掌握確切數字。不過，不少郵務工會人員皆對新安排表達擔心，例如代表南緬因州（Maine）大約550名郵務人員的工會主席Scott Adams就向路透社指出新安排帶來數以千計的郵件延誤，並引來顧客主動查問。

全國郵寄信件經手人工會（NPMHU）的主席 Paul Hogrogian亦指出在全國已有超過3,000名郵務人員確診新冠肺炎而不能工作，不少郵件處理中心已面臨人手不足，因此「取消甚至減少超時工作只會帶來郵件和包裹處理與派送的延誤」。

由於全美50州中有34個州要求郵寄選票要在選舉當日或以前送達，如果郵件派送出現延誤，可能會有百千萬計的選票因此失效。根據美國選舉網站FiveThirtyEight在8月3日公布的統計，全國自3月11日以來舉行的35場有可供研究數據的全州際選舉中，有24州以郵寄投票的選民佔總投票人數一半以上。由此可見，美國郵政署在本年大選中的重要角色，郵件延誤隨時可決定勝敗誰屬。

根據《紐約時報》在6個大選關鍵戰場州的查訪，就發現每州都已出現郵政延誤的問題。俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭（Cleveland）和威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）都有郵件分發中心郵件堆積如山、甚至待翌日處理的狀況；密歇根州（Michigan）有民眾表示其過往只花費3天就能送達的藥物現在要花上近兩個星期。其他美國媒體也有類似報道。

對此，美國郵政署的發言人只表示新安排只為穩定郵政署長久以來的財務困境，並非要減慢郵件或選票的派送，又指出新安排的影響將會是「短暫性」的。另外，美國郵政署在7月初公布的一項報告，也警告多個州份，指它們的郵寄選票申領期限過於接近選舉日，不足保證郵政署能在選舉前將選票送到選民手上。

特朗普的民望仍然大幅落後對手拜登。（美聯社）

郵政署成兩黨戰場

8月7日，DeJoy更進一步對郵政署作出改組，將23名郵政高級行政人員調職或取替，當中更包括兩名負責監督日常運作的人員。《華盛頓郵報》就引述分析員評論稱改組將使權力集中在DeJoy身上。

直至周六（8月15日），《華盛頓郵報》亦報道指美國郵政署向46個州發出警告指郵政署不能保證郵寄選票可準時送達而獲點算。

雖然郵政署長由並非由特朗普直接任命，可是現屆負責任命DeJoy為署長的郵政服務董事會的六位成員也由特朗普任命上任。加上特朗普不斷批評郵寄投票，難怪民主黨上會對Dejoy有陰謀論式的擔心。

目前，國會民主黨人已啟動對郵件派送延誤的調查，並要求郵政服務的督察長（inspector general）介入調查DeJoy可能的利益衝突，而該督察長亦已為近來的郵政政策修改展開調查。眾議院民主黨人也計劃提出法案，要求郵政署取消本年1月1日以來的所有運作改動，希望阻止「木馬屠城」發生。

有傳國會民主黨人「放暑假」回到各自選區後，收到關注郵件延誤的選民投訴，迫使他們不得不考慮放棄暑假。圖為眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。（美聯社）

而正在暑假期間的眾議院民主黨人，更有傳計劃最早在下周取消休假回到華盛頓通過相關法案，試圖將美國郵政署「撥亂反正」，並有可能立法要求將所有郵寄選票當作第一級優先郵件處理。這，當然仍需要參議院共和黨人的同意。

郵政署是少有獲得全美國人認許的聯邦機構，有91%美國人對其服務表示滿意。然而，沒有人想到，在特朗普執意壓止人民郵寄投票的政治爭鬥之中，這個地位中立、「與世無爭」的機構似乎已變成了本年疫情下美國大選的兵家必爭之地。

對民主黨而言，這是一大不幸。畢竟行政機關的頭目，就是特朗普本人。不知道特朗普這番疑似「得郵政而得天下」的計謀終究會否成功？