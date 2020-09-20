從封殺到「祝福」　特朗普對TikTok的勒索將如何延續？

9月19日，曠日持久的TikTok交易案突然發生重大進展。 美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間周六宣佈，他「in concept」（概念上）同意了字節跳動公司與甲骨文（Oracle）公司之間的TikTok交易，並予以他的「祝福」。該協議是以只待中方首肯。

就在一日之前，美國商務部突然發佈消息，宣佈從20日起，中國字節跳動公司和騰訊公司的手機應用程式軟件TikTok和Wechat不得在美國境內繼續提供下載及更新。這種峰迴路轉的態勢形成了激烈反差。

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）及特朗普指出，交易後的新公司名為TikTok Global，由甲骨文和此後參股的零售業巨頭沃爾瑪（WalMart）一同控制。按新協議，字節跳動將保留算法等主要資產。新公司總部將設於德州，此並將為「美國教育基金」捐出50億美元。在特朗普表示，新交易將滿足他的要求，美國政府亦將從交易收到一筆款項時。

這種行為讓外界馬上聯想到了勒索。特朗普當局既勒索中國企業，又勒索美國企業的做法，更令人大開眼界。

數月以來，有關TikTok命運的問題，已經成為從北京到華盛頓最熱的議題之一，點擊圖片了解相關細節

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勒索的藝術與交易的邏輯

事實上，以特朗普為首的華盛頓一側的行為邏輯可能正是基於勒索而來。譬如其貿易戰就是要勒索各國企業。美方此舉是在徵收「邊境調節税」，即對全部輸美商品加徵20%關税不成後才開始向他國索要關税，藉此平抑美國國內赤字。

同理，特朗普當局對字節跳動及TikTok的態度也是相對單純的。沉浮商海多年的特朗普及其幕僚們以其手腕應對各國商人終究是遊刃有餘。美方名義上拿出了極限施壓、趕盡殺絕、全面封殺的大棒，實際上只是希望「微軟或其他公司能夠收購它，並達成一筆合適的交易，從而讓美國國庫得到很多錢」。這一目標意味着致命的大棒會無限接近字節跳動和TikTok身上，希圖趁亂大發利市的特朗普集團更會把握分寸。

當然，特朗普最終還是難以如願，律師告訴他，美國當局此前暫無合法手段從企業交易中收取利潤。這使得他固然有藉機各個擊破，從中得利的機會。但現實與想像的差距還是令其有些光火。幸而，到9月19日，他也終於找到了「教育基金」這一方式，進而得以合法地將50億美元款項收入囊中。

這種局面也讓特朗普有了另一個斂財的方向：除去中國企業外，他還有美國企業為其輸送利益。更不用說當下的局面恐怕也急需相關企業前往報效

據《紐約時報》9月7日披露，從2019年初至2020年7月，特朗普團隊募款總額為11億美元，但花費超過8億美元。到9月中旬，特朗普次子埃里克（Eric Trump）一家、長子小唐納德（Donald Trump Jr.）及特朗普都在社交網絡、個人網站積極籌款，民主黨人士因此嘲笑其陷入「錢荒」。

當然，特朗普方面至少仍握有3億美元的資金，而按現計劃TikTok將「捐給」政府的50億美元也沒理由轉到特朗普競選團隊，但在大選將近、亟需用錢之際，難保特朗普當局會為設法留出有助於利益輸送的空間。

禁令背後的操作空間

事實上，在大選前夕，特朗普當局為自身利益，在此前的美國「禁令」上留下運作空間，進而「勒索」中國或美國相關企業可能也已在情理之中。

分析人士大多能發現，相對8月6日，特朗普當局簽署行政命令時，美方在TikTok問題上的態度已經從此前的斬盡殺絕變成了留有餘地。即便中方已明確「不出售算法」，但美方仍要確保基本的有利可圖。

分析認為，字節跳動公司能交出TikTok，並讓其轉入與特朗普陣營存在利益輸送關係的企業或組織，如甲骨文公司老闆埃利森（Larry Ellison）原本就是特朗普的摯友及矽谷少有的特朗普金主。這對於大選前夕資金不足的特朗普陣營來說可算是一大幫助。

如若甲骨文公司與之的交易出現變故，考慮到TikTok本身的用戶群體，美方還在招徠包括零售巨頭沃爾瑪在內的大企業參與其中。而甲骨文、沃爾瑪兩家最終介入此案的結局，也沒有超出外界的預料。

華為旗下的晶片設計公司海思半導體是目前台積電的第二大用戶。而今，美方的禁令已使雙方被迫「脱鈎」。但美國企業也隨後開始填補空白。（路透社）

當然，除去字節跳動和TikTok之外，被美國「封鎖」、「斷供」的華為公司的禁令背後也呈現了有利可圖的利益點。

在9月15日，即美國對華為的斷供禁令落實後，外界就發現了反常之處。儘管台積電、高通、三星及SK海力士、美光等廠商都因故停止了對華為供貨。美國超微半導體（AMD）公司即指出，該公司已獲得向其美國「實體清單」中「某些公司」銷售其產品的許可證，外界迅速就此認定，AMD或已從白宮處取得向華為供貨的機會。

考慮到此前美國英特爾公司也已取得許可證，可以向華為出售晶片，至此，外界似乎也可以從這種禁令下的網開一面中看到某些顯而易見的利益輸送乃至交易關係。

的確，在選前階段，特朗普需要贏得儘可能多的支持，而不是將某一方徹底排除在外。但對他來說，如果支持者還能提供源源不斷的金錢，那將是一件更好的事情。從特朗普及其陣營的素行看去，這種勒索想必還將繼續，並將堅持到大選前夕。