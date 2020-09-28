病毒遠未離去　各國已迎來新一波疫情

我們並非將迎來第二波疫情，第二波疫情已經降臨……在3月13日我們首次採取封城措施時，全國日增確診僅為47例，就在昨天，我們新增了超過千例 杜魯多

9月23日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）向全國民眾發佈視頻，面目嚴肅地如是說到——是的，新一波疫情已經降臨，且不僅是加拿大，更是全球多地，且勢頭甚至猛過年初。

世界衛生組織（WHO）在9月17日發出警告稱，歐洲的新冠疫情「形勢非常嚴峻」，疫情正在以令人擔憂的速度在歐洲急劇增長。

英國每日確診案例在9月迎來了第二次大幅上升。本月21日，當時重磅推出「群體免疫」概念的英國首席科學顧問瓦倫斯勳爵（Patrick Vallance）警告稱，如果英國的疫情按照現有的情況繼續發展下去，每日新增確診數量很有可能在10月中達到5萬宗。為此英國政府再次推行為期6個月的限聚措施，包括非必要人員在家上班、酒吧、餐廳等在晚上十點必須關門、婚禮人數最多不超過15人，以及零售、餐飲及酒店的工作人員必須佩戴口罩等。

9月27日，法國南部馬賽市一位酒吧經理收拾關閉店面。由於新一波疫情的衝擊，從9月28日起，馬賽的所有餐廳、酒吧將關閉一周。（美聯社）

數月前疫情嚴重的法國和西班牙也在面臨又一次嚴峻的疫情反覆。兩國在過去14天裏均增加了超過10萬宗確診案例，最高單日新增確診數量達到1萬宗以上、創下疫情以來新高。法國波爾多和馬賽等市率先實施10人以內的限聚令等防疫措施。西班牙亦在本月16日創下6月以來單日239人死亡的新高后，宣佈在首都馬德里實施新的封鎖措施。

大洋彼岸，美國疫情每日新增確診依然大抵保持在3至5萬宗，死亡個案總數在突破20萬人後依舊沒有緩和，截至9月26日，全月僅有8日新增死亡人數少於800人，超過1,000人死亡的天數更有9日，且至少22個州在過去一個星期錄得新增個案宗數增長；隨着學校的開學和流感季節的到來，病毒傳播可能會加速；根據華盛頓大學健康指標和評估研究所的預測，未來的三個月美國可能還會有15萬人死於新冠肺炎。

南美洲各國疫情也不容樂觀。巴西在過去14天則錄得超過40萬確診、1萬以上死亡。阿根廷的疫情整體呈現持續上升的態勢，並在9月26日錄得超過13,000宗單日確診總數，再次創下疫情以來的新高。

9月18日，醫務人員在印度西部的一個叫Rajoda的村莊為村民提取樣本、進行核酸檢測。包括大城市在內，印度全國上下的醫療體系不堪重負。（路透社）

回到亞洲，最令人擔憂的震中印度在過去14天幾乎一直以每日8萬至10萬的確診案例增長，14天確診案例總數更是超过120萬。而這些驚人的數字還很有可能因檢測量的不足而低於疫情實際規模（每百萬人口僅726人次的日檢測量）。令人感歎的是，早在3月24日印度每日新增確診未超過100宗時，其政府就開始實施全國性封鎖，而如今每日增長近9萬，政府卻繼續放寬防疫措施，允許宗教、娛樂、政治、體育和學術等方面的活動最多100人聚集，要求民眾「學習與病毒共存」，畢竟印度國家與國民都已經難以承受經濟代價。是以，印度防疫已完全失控，其防疫策略似乎在向群體免疫傾斜。至少據首都新德里高級官員9月16日引述初步血清樣本研究結果推斷，新德里兩千餘萬人口中已具新冠病毒抗體的比例，預估已經高達33%。

除震中印度、以及單日上千確診數量的印尼和菲律賓外，亞洲大多數國家疫情態勢相對緩和。日本方面，儘管疫情數字在經過7月以來的第二波上升後有所回落，但過去14天仍在每日200至700宗新增案例之間浮動。與此同時，日本目前的防疫政策顯得較為寬鬆，儘管當前疫情勢態與4月第一波疫情高峰期時接近，但政府仍在繼續放寬防疫措施。在9月19日至22日的敬老節及秋分4天小長假前，政府放寬了體育賽事、電影院等活動場所限制人群聚集的措施，大學亦逐步恢復校園內授課，日本國內旅遊也因此呈報復性增長。衛生專家計劃觀望剛剛此次假期會對隨後的疫情造成怎樣的影響。

種種跡象表明，新冠肺炎並沒有離我們遠去。正如WHO歐洲區域主席Hans Kluge所說，我們所有人都應當從暫時的安逸中醒來了。（文中數據如非特別說明，均來自世界衛生組織。）