美國大選2020｜特朗普放任疫情發展會沒有代價嗎？

距離美國總統大選日不到10天，隨着大選熱度一起升高的還有美國的新冠肺炎確診數量。

據約翰斯霍普金斯大學的統計，截至美東時間10月26日17時24分，全美共報吿新冠肺炎確診8,690,143例。在23日和24日，美國創下了疫情爆發以來單日新增病例數量的記錄，均超過8.3萬。此前的記錄是7月16日的77,362例。

在全美範圍內創下記錄的同時，一些州也同樣創下記錄。23日，有6個州打破了單日新增記錄，包括威斯康星州（Wisconsin）、南達科他州（South Dakota）、懷俄明州（Wyoming）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）等。24日，又有6個州打破記錄，包括伊利諾伊州（Illinois）和俄亥俄州（Ohio）等。其中，俄克拉荷馬州連續兩天打破記錄。

獨立日，人們戴着口罩走在美國紐約第五大道。（新華社）

疫情如此嚴重，特朗普卻放任疫情發展

大選進入最後關頭，特朗普開啟競選閃電戰模式。26日，特朗普到訪賓夕法尼亞州三個地方，舉行競選集會。在未來的幾天裏，他還將先後飛往密西根州、威斯康星州、內布拉斯加州、亞利桑那州和內華達州等地拉票。

每次在特朗普的集會上，數千人湧向現場，並未佩戴口罩或保持社交距離。

實際上，特朗普的競選集會從未遵守當地防疫要求。《華盛頓郵報》（Washington Post）在24日曾報道，在9月30日明尼蘇達州（Minnesota）杜魯斯市（Duluth）的集會之前，特朗普競選團隊簽署了一項協議，協議要求將出席人數限制在250人以下，然而，現場出席人數遠遠超過規定人數。一位機場代表向特朗普競選團隊發郵件，表示他們違反了協議規定，並要求他們糾正錯誤，但是沒有得到特朗普團隊的回應。

明州公共衛生官員追蹤到，在該州的兩次特朗普競選集會上，出現了19個新冠病例，其中杜魯斯市的集會上有3個。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普原本計劃9月中旬在內華達州舉行兩場集會，但因為違反當地疫情期間聚會人數不得超過50人的規定而被取消。沒想到，特朗普團隊不顧「阻撓」，仍前往該州，因為該州是一個搖擺州，為本次大選兩黨的必爭之地。

面對又一次襲來的疫情，在23日佛州的集會上，特朗普毫無根據地表示，疫情正在處於「轉折點」，並稱人們的生活將很快恢復正常。

這與防疫的科學機構美國食品藥品管理局（FDA）專家的說法相反。FDA前局長戈特利布（Scott Gottlieb）在23日接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）採訪時表示，隨着未來幾個月天氣越來越冷，感染人數會上升，而美國可能會看到「驚人」的新冠死亡人數。「雖然死亡率將會下降，但是將會有很多很多的人感染，」他說。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）則在25日在CNN的「國情咨文」節目中直接承認，白宮不會去控制疫情，而會把重點放在治療上。梅多斯說，控制病毒不是一個現實的目標，因為「它是一種像流感一樣具有傳染性的病毒。」

在25日新罕布什爾州的集會上，特朗普再次向支持者表示，儘管感染人數和入院人數都創下了紀錄，但美國在大流行病方面正在轉危為安，因為「我們有疫苗。就算沒有疫苗，我們也處於疫情轉折點。」 特朗普政府關注的是一種潛在的疫苗或治療方法來對治新冠病毒，而不是採取措施來幫助減輕傳染病的傳播。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）博士又一次打了特朗普的臉。他在25日接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，如果疫苗被證明是「安全且有效」的，那麼可能會在年末上市，但是要按照安排好的順序發放，例如優先提供給醫務人員。福奇說，疫苗的大規模使用可能需要等到進入2021年後的幾個月，寓意疫苗不會很快實現大規模的人群接種。

2020年10月7日，美國副總統大選辯論於鹽湖城的猶他大學舉行，共和黨候選人彭斯在聆聽對手發言。（AP）

在不注重防疫的情況下，共和黨內部感染人數也在上升。副總統彭斯（Mike Pence）身邊至少已經有5人感染，包括副總統辦公室組人肖特（Mark Short），彭斯的顧問奧布斯特（Marty Obst），貼身助理鮑爾（Zach Bauer）。儘管彭斯夫婦未感染，但在距離大選只剩不到10天的日子，民眾也會為此捏一把汗。

儘管身邊連續有人確診，彭斯仍然在26日出席了明尼蘇達州（Minnesota）的集會。此前民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）團隊的工作人員確診時，她暫停了該周剩下4天的競選活動。

民主黨方面，則抓住了競爭對手在防疫上的失敗的機會，在競選集會再次強調防疫的重要性。拜登在25日的一份聲明中說，梅多斯「令人震驚地承認特朗普政府已經放棄了控制疫情的努力」，「政府甚至已經放棄了保護美國人民的基本職責。」

相比特朗普上千人規模的競選集會，拜登的則規模小得多。24日，拜登在賓州舉行了兩場活動，且為「汽車集會」的形式。拜登說，「我們不想成為超級傳播者。」

急劇增加的感染人數是否會擴大拜登的領先優勢，不得而知。但是隨着疫情越來越嚴重，疫情已經成為討論美國政治無法繞開的話題。

選民們會否因疫情對特朗普越來越失去信心值得關注。再加上為了避免感染，而選擇提前投票或郵寄選票的方式有可能影響選舉結果，疫情可能是影響選舉的黑天鵝事件。