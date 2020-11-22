拜登遲遲未能「登基」　全因一女子？

美國大選已結束超過兩周，部分州份點票雖然未全部完成，但拜登已穩奪最後數個關鍵州份，連重新點票的喬治亞在周五亦宣布最終結果由拜登（Joe Biden）取勝，使其取得的選舉人票達到306張，入主白宮可謂已毫無懸念。在現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗的情況之下，拜登過渡班子能否進行交接，關鍵落於一女子手上。

雖然點票結果已篤定拜登當選，但特朗普團隊揚言要展開法律戰，挑戰多州的選舉結果。在聯邦政府層面，固然也未承認拜登的總統當選人（president-elect）身份，而被捲入這場爭端的是一個名不經傳的部門——美國總務管理局（GSA）。因歷屆大選的過渡工作都是由該局負責，該局的「一姐」墨菲（Emily Murphy）仍未認可選舉結果，也不肯簽署批出用於過渡工作的經費，以致拜登的過渡團隊難以正式啟動接班工程。

創立於1949年的GSA平日主要的工作是協助管理各聯邦政府部門的日常營運，包括為政府提供辦公場所、採購、物資、通訊、交通等方面的支持，還有管理聯邦物業。自1963年簽訂《總統過渡法案》以來，每逢美國大選年GSA更有一項鮮為人知，卻又相當重要的權力，就是進行「當選確認」（ascertainment）程序，否則當選人的團隊就無法啟動正式交接。在以往情況，GSA局長通常會在媒體發布預測後的小時、最多24小時內就會簽署這封確認函。

美國總務管理局（GSA）平常主要負責管理辦公場所、採購、物資、聯邦政府物業等。（美聯社）

除了上述提及的接班經費，拜登還需得到墨菲簽署確認，方獲授權進入聯邦政府大樓及使用辦公空間及設備。拜登團隊便警告，延誤接班工作會對國家安全及抗疫工作帶來實際影響。

距離新任總統就職日尚有兩個月，但下任總統「尚未確定」，全球目光除了落在持續爭拗的拜登與特朗普身上，還有手上拿着燙手山芋的墨菲。47歲的墨菲在2017年9月獲提名出任GSA局長，早年曾出任科技公司的高級管理層，從政履歷相當豐富，曾任職於共和黨全國委員會、國會眾議院軍事委員會做過顧問。2016年她是特朗普過渡團隊的成員。

有墨菲的朋友兼前同事對CNN表示，墨菲是位專業、才德兼備的人，現在對這個兩難處境，多方面感到害怕，「情況非常糟糕」。而本身是位律師的墨菲，對於法律是一絲不苟的，因此今次情況既沒明確法律可循，又無先例可依，令墨菲相當頭痛。有消息人士向CNN透露，墨菲是想按照2020選舉爭議經驗，作為抉擇依據。

梅菲於2016年為特朗普當選後過渡團隊的成員，2017年再獲對方提名出任總務局局長。（路透社）

2000年大選爭議 GSA一哥：「拜登是當選人」

說到近代最富爭議性的一場美國大選，必然是2000年喬治布殊（George W. Bush）與戈爾（Al Gore）的選舉，佛羅里達州（Florida）因537票之差須重新點票，最終由最高法院裁定喬治布殊獲勝。早在11月3日大選日之前，墨菲早已知道選舉交接會成為其從政生涯的一大考驗。所以，當年的CSA局長Dave Barram自然也成為墨菲的「求救」對象。美聯社報道，墨菲於大選日之前曾跟Dave Barram在Zoom通話，後者跟墨菲分享當年的經驗。

雖然Barram拒絕透露他與墨菲具體的通話內容，但他在CNN的訪問中卻表示，假若自己身在其位，會確認拜登當選。「在我看來，承認拜登為總統當選人是很明確的事。」他說，自己對墨菲的遭遇感同情，但只要她作出艱難的抉擇後，一切便會順利推進。

拜登遲遲未獲聯邦總務局承認總統當選人身份，只能私下進行過渡工作。（美聯社）

Barram認為，這屆選舉結果的爭議跟2000年那次「截然不同」，因為那時戈爾和布殊團長都清楚知道共識——「得佛州得白宮」，而直到最高法院頒下裁決一刻，戈爾便隨即承認落敗。Barram及後亦確認布殊當選，延誤了足足一個月。

關鍵賓州 駁回特朗普舞弊指控

目前，特朗普團隊聲言會就多個州的大選結果興訟。其中，對特朗普勝算最為關鍵的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）聯邦法官，剛於周六（21日）駁回特朗普競選團隊的提控指該州郵寄選票出現廣泛欺詐。地方法官Matthew Brann裁決指出，選票欺詐的主張是「毫無價值和投機的指控」，像胡亂拼砌出來的科學怪人（ Frankenstein's Monster）。特朗普團隊聲言會就裁決上訴。

特朗普競選團隊欲挑起多州的選舉舞弊爭議，但賓州法院率先駁回指控。（美聯社）

事實上，特朗普團隊欲挑戰多州的選舉結果，從而推翻拜登當選的成功機會已極微。特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）等人，尤其希望先在賓州挑動法律爭議，惟本身為年長共和黨人的Matthew Brann，在這次裁決上也關掉這扇窗。

回歸到總務局長的「當選確認」問題上，到底墨菲在賓夕凡尼亞法官裁決後就可作出決定，還是真要等到像2000年般，等最高法院的九位大法官作出終極裁決，她才肯痛定簽紙？這無疑是無謂的爭扎。