生於鐵鏽帶的拜登將如何贏回鐵鏽帶藍領工人？

在剛剛落下帷幕的2020美國總統大選中，新當選總統拜登（Joe Biden）成功將密歇根州、威斯康星州和賓夕法尼亞州翻盤，重新在鐵鏽帶築起了藍牆。而那裏的白人工人階級在四年前拋棄希拉里後，這次重新為民主黨背書。美國政治新聞網站Politico提到，在拜登的家鄉賓夕法尼亞州拉克瓦納縣（Lackawanna County）以及密歇根州的馬克姆縣（Markham District），主要居民是勞工階級。他們在四年前曾表現出向右傾的趨勢，但是此次大選中又重新支持民主黨。

最近熱議的另一件事是拜登是否應該在上台後重返《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。但是11月16日拜登在特拉華州威爾明頓舉行的新聞發布會上並沒有提及重返TPP一事，而是說美國需要和盟友一起協商和制定全球貿易規則來應對中國日益增長的影響力，各界也普遍預估拜登無法在短期內重返TPP。

除了美國國內諸事繁多的原因以外，美國鐵鏽帶的藍領工人群體對TPP堅定的反對，也是拜登無法重返TPP的一大因素。在這群藍領工人看來，TPP會導致工廠關閉、他們的工作機會流失、製造業受打擊。

然而這只是部分事實，更加深層次的原因是由於特朗普在很大程度上複制「列根經濟學」，導致資源大量向金融領域和資方集中，企業和資本為追求利益和效率的最大化，從而將產能大量向海外轉移，致使藍領工人的工作機會越來越少，而這些企業在海外的收益又出於避税等考量而未能有效迴流，更沒能為喪失原有工作的藍領工人帶來轉行所需的資源。

特朗普在任內對金融領域採取了減税、放鬆管控、擴大投資的政策，嘗試在美國創造更有利的投資環境。然而資本只會逐利，在政府未發揮有效產業政策的引導下，回流的資本並沒有流入實業，而是大量集中在股市和分紅，造成了股市的飆升和高管豐碩的獎金。這也是本次大選中藍領工人轉向「藍色」的原因之一。

生於鐵鏽帶的拜登，一直自稱「中產喬（Joe，即拜登的名字）」。他曾表示，美國不是建立在華爾街銀行家、公司行政總裁這些人身上的，而是建立在由勞工和工會組成的中產階級身上的。他在執政後將一方面針對企業，包括將企業税率從21%提高到28%，且會增加對企業海外的徵税。個人税方面也會有所提高，但對於年收入低的個人，基本無需支付更多税款。另一方面他也承諾通過規模數千億的短期基建投資（以及所謂4年共三萬億美元的長期基建投資計劃）來調動產業的重整。無論能否成勢，也姑且可算是他所嘗試做的一些改變。

然而，這些工人們還面臨第二個問題，產業自動化，也即大量人力崗位被機械替代。應該說，這是美國的強項，美國擁有產業自動化所需的科技、資本優勢，若能調動好，則能真的讓美國工業實力再次充盈，讓美國再偉大。但這些工人們抗議時手上舉的口號「We want our lives back」（我們想要回以往的日子），則永遠不可能實現。

是以，拜登乃至後續美國政府，能否在通過產業自動化重新充盈美國工業製造能力，夯實實體經濟的同時，也將收益重新注入到勞動力市場，為喪失崗位和即將喪失崗位的藍領乃至白領工人提供再培訓和再就業，便將是重中之重。

2019年10月，美國俄亥俄州洛茲敦市的汽車工人聯合會對通用汽車發起了罷工。此前，通用汽車決定關閉美國的五家工廠。（Getty）

目前，拜登列出了諸如「綠色經濟」構想等一系列產業轉型倡議，主要是發展清潔能源和可再生能源計劃，通過其外溢效應，惠及經濟、工業等各個方面。他將採取鼓勵美國企業研發和生產電動汽車，發展太陽能行業、鼓勵電力部門使用零碳電力，推動發展新的核能技術等手段來實現美國的綠色經濟升級。而在這「能源革命」中，也意味着需要對曾經從業於傳統汽車製造、鋼鐵、煤炭等污染較高且無法持續的行業的工人進行再培訓。

一邊是從短時間內和實際層面為鐵鏽帶藍領工人階層創造就業及提高工資，一邊從更長遠的角度，發展綠色能源經濟，培訓擁有新技術來適應綠色經濟的藍領階層，若拜登能夠做到這兩點，尤其是後者，那麼他將實現他的工人階層就業和綠色經濟的宏大藍圖。