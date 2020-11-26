習近平給拜登的百字賀電說明了什麼？

美國當選總統拜登（Joe Biden）11月23日正式開啟權力交接模式後，中國國家主席習近平11月25日向其發去當選賀電。

習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。 新華社

可以看出，習近平的賀電比較簡短，只有兩句話，具體內容只有115字。據查詢，2016年特朗普（Donald Trump）當選時，習近平的賀電略長，有三句話，216字。

更早前，2012年、2008年奧巴馬（Barack Obama）當選美國總統時，時任中國國家主席胡錦濤給其發去的賀電基本也是三句話，200字左右。小布殊（George W. Bush）當選時，胡錦濤以及時任中國國家主席江澤民的賀電基本也是三句話，也比習近平給拜登的賀電字數多。

從具體內容來看，賀電更具有全球視野。習近平談到「推動中美關係健康穩定發展……是國際社會的共同期待」，「同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業」，這樣的表述和以往並不同。

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2016年，習近平給特朗普的當選賀電中有「拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作」這樣的表述。胡錦濤當年給奧巴馬的賀電，有「保持中美關係持續健康穩定發展……有利於亞太地區乃至世界的和平、穩定與發展」這樣的說法。胡錦濤和江澤民分別給小布殊的賀電中曾稱「對促進亞太地區和世界的和平與發展也起到了積極作用」和「有利於維護和促進亞太地區乃至世界的和平、穩定與繁榮」。

從以往的「亞太」到「雙邊」、「地區」到現在概括為「國際社會」，說明中國對中美關係的考量是放在全球這個大局之中的。「雙邊」、「地區」、「亞太」等分別點到的表述不足以涵蓋中美關係的重要性。

從整體基調來看，習近平給拜登的賀電比較平和，淡化了個人感情色彩，全文只出現了「希望」這個詞。2016年習近平給特朗普的賀電中還有「我高度重視」「期待着同你一道努力」這樣的表述。2012年，胡錦濤給奧巴馬的賀電中也有「我和你就建設相互尊重、互利共贏的中美合作夥伴關係，探索構建新型大國關係達成共識」、「中方願與美方一道」這樣帶有感情色彩的措辭。江澤民2000年給小布殊的賀電中更是有「謹表示熱烈的祝賀」、「我願與你共同努力」這樣相對熱情的詞語。

另外還有一個細節，無論是拜登還是更早前特朗普當選，都是由中國國家主席向當選的美國總統發賀電，中國官方並未公布有關中國總理李克強向其發賀電的消息。而在奧巴馬時期，除了胡錦濤之外，時任中國總理温家寶也向奧巴馬發去賀電。