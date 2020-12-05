美國在中國外交的地位下降了？

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪近日在中共黨報《人民日報》撰文稱要積極營造良好外部環境，為實現新時期中國經濟社會發展的戰略目標全力作出應有貢獻。這是中共在外交領域為第十四個五年規劃定的基調，外交服務於內政的色彩非常明顯。

各方關注楊潔篪的言論，在於他在內文中提到，疫情使世界大變局加速演變，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發生調整，中國發展的外部環境將面臨更加複雜變化。中國將「不斷完善以周邊和大國為重點，以發展中國家為基礎，以多邊為重要舞台的外交佈局。」



中國自2006年以來，外交總體佈局都是「大國是關鍵、周邊是首要、發展中國家是基礎、多邊是重要舞台」。過往「周邊」雖稱是「首要」，但排在被稱作「關鍵」的「大國」之後。而今楊潔篪的新提法則是把「周邊」和「大國」同樣列為「重點」，而且「周邊」更位居「大國」之前。在講究遣詞用句的中共話語體系中，這種調整絕非隨意之舉。以此判斷大國尤其是美國在中國外交中的地位有變、地位下降的聲音並不少。



筆者認為，楊潔篪內文中的表述並不代表美國在中國外交中的地位下降。

拜登上台後，中美關係向何處去備受矚目。（Reuters）

不同層次不同階段的兩件事

百年未有之大變局是當今世界最重要的大勢，在此基礎上中美結構性矛盾將會在相當長的一段時間內持續上升，中美關係的重要性不會下降，美國在中國外交中將持續居於核心地位。在中國的復興之路上，全局性長遠性的任務仍然是和美國構建良性互動關係，避免中美陷入修昔底德陷阱。現在中美關係陷入僵局，但是重要性從未下降。



中國崛起，首先是在亞洲崛起，在周邊站穩腳跟是階段性首要任務，周邊外交的重要性不言而喻，這和中美關係的重要性並不衝突，並非重視周邊而降低美國地位的意思，這是不同層次不同階段的兩件事。

策略方案

2013年10月中國專門舉辦周邊外交座談會，自此中國對周邊外交的重視愈發凸顯，現在楊潔篪的撰文再次將周邊的重要性提到了新的高度。周邊的重要有三個層面的原因。一是中國化解來自美國這個重中之重挑戰的關鍵一環在周邊。

疫情吿一段落後，楊潔篪8月前往中國周邊國家新加坡訪問。圖為新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢8月20日會晤楊潔篪。（新加坡外交部）

中國從未放棄正面同美國構建良性關係，但是為了應對美國的打壓，北京的全球策略大體分為三個方面。聯俄是長期以來的策略，俄羅斯的強大軍事實力和中國的經濟實力之間是互補的關係。中俄背靠背，可以彌補中國在全球戰略安全方面的短板。拉歐是中國近年來不斷發力的側重點。歐洲是美國的傳統盟友，分化美歐關係，推動歐盟成為獨立自主的第三極勢力符合中國的利益。只要歐盟不站在美國一邊，美國構建聯合打壓中國戰線的成色就會大打折扣。中美之爭不發展為陣營對抗，就能夠很大程度上避免冷戰。



伴隨着全球經濟重心東移，亞洲是中美博弈的核心場所。中國身處亞洲，周邊就是亞洲。站穩周邊是贏得中美核心競爭的關鍵。從這個視角來看，無論是聯俄、拉歐還是重視周邊，都屬於應對美國的分支性策略。

戰略轉移

二是伴隨着全球經濟重心東移動，投資周邊就是投資未來，重視亞洲就是重視未來。周邊外交在中國外交全局中的重要性會日益上升。



但是趨勢的變遷是一個長期的過程，相當長的一段時間內，「大國是關鍵、周邊是首要」的定位都很難改變。降低大國尤其是美國的地位轉而重視周邊是不現實的，因為中美關係是擺在中國面前最現實的難題。



周邊和大國，這兩者並非是一高一低的相對式存在。處理好中國同周邊國家的關係有利於中美博弈大局，處理好中美關係也有利於中國同周邊關係的加強，輔助中國在亞洲崛起，進而促進全面崛起。這二者是相輔相成的促進關係。



以往「大國是關鍵、周邊是首要」的外交表述和現在「周邊和大國是重點」的表述，都強調了大國和周邊的重要性，只有遣詞表述的差異，並無根本性的不同，不能以此來判斷美國重要性下降。

11月14日，中國總理李克強（圖左上）出席第15屆東亞峰會。會議以視頻形式舉行。（新華社）

經濟復甦需要

三是周邊為疫情之下的經濟突破方向。中國周邊國家身處東亞文化圈，在疫情防控方面的成效相比歐美顯著，自然在經濟復甦方面也會快人一步。從恢復疫情之後的產業鏈、供應鏈，確保中國經濟崛起勢頭看，加強同周邊的外交關係是非常重要。



楊潔篪在《人民日報》撰文的宗旨是明確十四五時期中國外交的核心任務，闡述如何做好新形勢下的對外工作。十四五是一個非常中國特色的概念，指的是中國今後五年（2021年至2025年）的發展規劃。以當今世界的疫情來看，美歐的經濟復甦至少要再等兩年。楊潔篪文章中，對「周邊」的提法位居「大國」之前，是未來五年全球疫情現實的產物。



在一直很重視周邊的基礎上，更加重視周邊，是統籌內外雙循環發展格局，面對新的經濟形勢的變通應對之策。這種狀態是疫情之下的新常態，不是正常狀態下的常態。中國對周邊外交的重視會有一個合適的維度，中國也會將周邊外交放置在一個合適的位置，但並不是沖淡中美關係重要性的位置。