東京奧運．精選影像．一｜疫下觀眾席無人　滑板首登奧運舞台

2020東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延期一年，終於在7月23日開幕。來自世界各地的選手，在運動場上揮灑汗水，追求超越極限、突破自己。「01影像」精選通訊社圖片，與讀者一同感受這體育盛事。

7月24至25日。儘管奧運延遲一年開幕，日本情疫仍然反覆，東京進入緊急狀態；絕大部分比賽都謝絕觀眾，數千座位空無一人，只有場邊寥寥可數的工作人員。今屆奧運新增滑板項目，史上首面滑板金牌由日本選手堀米雄斗奪得。突尼斯選手哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）於男子400米自由泳爆冷奪冠，由「陪跑神秘人」一躍成為「神奇小子」。中國選手楊倩憑女子10米步槍，贏得今屆奧運的首面金牌。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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