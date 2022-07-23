國際影像｜環法單車賽賽程攀山過鄉　國際大賽在小鎮居民門前快閃

一到7月，又是環法單車賽上演之時。這個歷史悠久的賽事，出了名賽程長，而且有相當多的賽段設在海拔甚高、路況迂迴的山路上，經驗、體力甚至運氣稍有不足，也難以完成賽事甚至全身而還，讓支持者及單車愛好者看得更緊張。

賽事經過偏遠的村落，途中不會另設防守嚴密的觀眾席，單車好手們經過村民的家，觀眾隨意地衝上賽道旁觀戰打氣，令環法單車賽成為其中最貼身的國際性單車賽，當然也成就容易製造意外的觀眾群。不過，在今個破紀錄地炎熱的夏季中，熱浪沒有影響到任何一方的雅致，在烈日當空下，家門外的車群與專程上山打氣的民眾，共同成就了法國七日才發生的獨特風景。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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