世界盃2022・圖輯｜60場賽事　驚喜賽果接二連三　成王敗寇一幕幕

撰文：周穎瑤
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世界盃轉眼進入四強階段，由11月20日開幕起，卡塔爾各地已上演了60場賽事。當中最吸睛的要數大熱倒灶、反勝絕殺的賽果，令不常看足球的觀眾都感到熱血沸騰。比賽來到淘汰賽，不再計得失球與累積分，贏就晉級輸就止步，殘酷現實激發各隊球員場場盡全力一拼。
然而，差之毫釐便謬之千里。曾被看好的德國、西班牙、葡萄牙甚至巴西等傳統勁旅，均已無緣爭盃，日本、南韓雖一度交出晉級16強的亮麗表現，還是要不在12碼決勝時抱撼出局，要不慘敗於強隊之下。不過，現在有誰還會記得四強之一的阿根廷，當初曾落敗於沙地阿拉伯而面臨淘汰危機？今屆世界盃的賽果，不斷向全球證明「波是圓的」的道理。
攝影：路透社、美聯社、Getty Images
圖片編輯：周穎瑤
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