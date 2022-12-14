世界盃2022．圖輯｜阿根廷擊敗克羅地亞入決賽　艾華利斯贏波功臣

卡塔爾世界盃來到尾段，四強爭入決賽，昨晚（13日）阿根廷對克羅地亞，阿根廷以3：0大炒對手，輕鬆殺入決賽，也報了2018年世界盃分組賽中0：3慘敗之仇。

今場比賽阿根廷前鋒艾華利斯表現出眾，先是搏得一球十二碼，阿根廷交美斯操刀射入先拔頭籌；之後艾華利斯更以精彩個人突破、接應美斯傳球梅開二度，終於助球隊以3：0大勝。

阿根廷對上一次捧走大力神盃，已是1986年的墨西哥世界盃，當時由馬勒當拿領軍。阿根廷贏波後，布宜諾斯艾利斯有大批球迷上街慶祝，眾人高呼「美斯、美斯！」，渴望他可以帶領球隊再一次創造傳奇，成為無可挑剔的球王。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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