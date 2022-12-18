世界盃2022・圖輯｜全球球迷應援美斯　滿城盡帶藍白間10號球衣

2022年世界盃將很可能送別不少球星，葡萄牙的C朗拿度及比比（Pepe）、克羅地亞的莫迪歷（Luka Modrić）及烏拉圭的蘇亞雷斯（Luis Suárez）都年近40，最矚目當然是已正式宣布將不再參加世界盃的阿根廷「球王」美斯。他已連續第五屆為國家出賽，並曾在四屆中取得入球，今屆他更帶領國家隊由分組賽爆冷敗給沙地阿拉伯的窘境，最終躋身決賽，表現絕對擔得起「球王」之名。

決賽將至，不論卡塔爾還是世界各處，都有球迷穿上阿根廷10號球衣到處遊晃，或是作出各種應援舉措，讓世界盃變成歡送美斯的大派對。勝敗也好，全球人類都期待一場精彩及公平的球賽，為這位勞苦功高的偉大球星留下自豪的一章。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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