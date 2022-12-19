世界盃2022・圖輯｜阿根廷險挫法國奪冠　全球見證美斯夢想成真

2022年12月18日不只是星期日，也是卡塔爾世界盃阿根廷對法國的決賽日，亦是阿根廷球王美斯在世界盃舞台上的最後一戰。這場決賽終究經典，法國隊沉寂80分鐘後，終由23歲的麥巴比打破悶局，帶領全隊人與阿根廷鬥足120分鐘得出比數3：3，且到最後關頭仍有具殺傷力的射門，賽況激烈得讓人屏息。

決賽最後要以最殘酷的十二碼決勝負，阿根廷終以4：2 讓法國隊鎩羽而歸，美斯花近半輩子追逐的夢想，終由全隊人奮力拼搏下成真。所謂「波是圓的」到底是說無常還是什麼，難以說清。環觀阿根廷隊今屆戰況，由爆冷負沙地阿拉伯到捧走大力神盃，美斯帶領眾人感受，原來堅持與努力終究會成功，勵志到不得了。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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