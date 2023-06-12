【法網．圖輯】祖高域累積23個大滿貫錦標　反超拿度寫下新紀錄

祖高域（Novak Djokovic）於法國網球公開賽男子單打決賽，以直落三盤擊敗挪威球手魯迪（Casper Ruud），第3次贏得法網冠軍，同時是他職業生涯第23項大滿貫錦標，創下男子單打大滿貫紀錄。

祖高域2008年於首次贏得澳洲網球公開賽，並逐漸成為頒獎台上的常客，擠身網壇「三巨頭」，跟費達拿（Roger Federer）和拿度（Rafael Nadal）壟斷獎盃，如今費達拿退役，剩下祖高域跟拿度互相追逐大滿貫次數。2022年祖高域因疫苗風波被澳洲遞解出境，缺席澳網；拿度連贏澳網及法網累積22次冠軍超越了祖高域。到今年拿度傷患纏身，又輪到祖高域連贏澳網及法網，累積23次大滿貫錦標創紀錄。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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