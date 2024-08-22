把握機遇反攻深圳　港商北上開舖創業

北上消費成為熱潮，每逢週末，深圳一線商場幾乎每個角落都會聽到廣東話。內地食店性價比高，不少港人熱衷北上「搵食」，網紅食肆、麵包店、手搖店假日經常大排長龍。內地商機處處，人工和租金成本較低，不少港商都心郁郁北上分一杯羹。港商了解港人口味，北上創業有一定優勢。《香港01》專訪兩位業界人士， 剖析北上創業趨勢，淺談他們心中的成功之道。



港鐵羅湖站月台擠滿北上市民。（黃浩謙攝）

深圳創業門檻較低 首選人氣商場

近年不少內地食肆來港插旗，但也有港商反其道而行，北上開食肆。在內地營商逾20年、做過服裝配飾及食品生意的港人劉先生指出「只需大約50萬至100萬元人民幣就能在內地開舖，門檻較香港低，而且容易請人。」以餐飲業角度來看，北上創業成功機率較高，雖然創業所需資金不算多，但陷阱同樣不少。劉先生說到「有意到內地創業人士，首先要「熟行」，由供應鏈到實際運作都要有一定了解，若不熟內地的法規，記緊找可靠的經紀代為申請牌照、註冊商標等；其次是選位，切忌貪平，首選人流旺、多港人出沒的商場，提高創業勝算。」

深圳的人氣商場，自帶一定人流。(圖片來源：Shutterstock)

消費者愛新鮮 緊貼潮流

做生意講求本小利大。然而，面對內地消費降級，今時今日「利錢」已較從前減少。懂得「薄利多銷」之餘，亦要識包裝。跟本港一樣，內地年輕一族貪新鮮，而且愛用社交媒體「打卡」，劉先生坦言「若果利用網絡平台宣傳，可以在短時間內吸收一大班顧客。即使自己一知半解內地亦有很多推廣公司代勞，宣傳方面不能慳。」不過，網絡營銷有利同樣有弊，劉先生指「火紅的商品往往會成行成市，亦沒有任何一間可稱為正宗，如珍珠奶茶、椰子雞煲等，同行競爭相當激烈」。劉先生指出「雖然潮流產品可在短期為催谷銷量，但一旦退潮流，生意就會打回原形，而且租約也不是簽一年半載。」長遠而言，商家必須在品質方面下功夫，無論是內地抑或香港消費者，同樣注重品質、講求性價比，有好的產品才會有回頭客。

港資餅店靠質量突圍

第二位訪者為港資餅店RR Roll'ING的店舖經理冉先生，他表示「在內地同質化的競爭十分常見，想突圍要靠質量取勝，例如賣剩的卷蛋即日棄置，以確保新鮮。另外，店舖特地請來兩個擁有20多年資歷的烘焙師傅，調配食物配方，並採用新鮮純動物奶油，確保卷蛋的口感。」他又指出「對食店來說，食安問題尤其重要，該舖獲當局頒發營業執照及食品衞生許可證，確保食物安全。」

天氣炎熱，除了卷蛋，店舖亦有賣雪糕，滿足客人的消暑需要。

訓練員工粵語 提高服務質素

店鋪在皇庭廣場新開張，選址鄰近福田口岸，是不少港人北上的必經之地，港人也因此成為餅店的重要客源。冉先生指「加強員工在粵語方面的訓練，方便與客人溝通。」另外，不少港人客人會將選擇將卷蛋帶回港享用，由於路途較遠，對包裝、保溫有較高要求，店舖已有相應準備，確保食物運送回港後仍然新鮮。

開心果口味的甜品近期在香港熱賣，RR Roll'ING亦乘勢推出芝士開心果味卷蛋。

然而，假期以外仍靠本地客消費，產品要能夠滿足不同消費者，不能顧此失彼。冉先生指「內地顧客方面，隨着外賣平台日趨普及，內地外送文化尤其盛行，客人對物流服務及食品選擇會有更高要求，該店已定期推出新口味，滿足不同客人的需要。」

店鋪地址：福華三路118號皇庭廣場B1層39-5號

（以上採訪內容由受訪者授權及分享其個人意見。）