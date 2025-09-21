颱風樺加沙或隨時、多次登陸　廣東罕見提醒｢做好巨災防禦準備｣

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／山竹／天鴿／打風】今年第18號颱風「樺加沙」已於今日（9月21日）加強為超強颱風級，中心附近最大風力達17級（60米/秒），風圈範圍廣闊。



中央氣象台及廣東省氣象部門預測，「樺加沙」將於22日夜間穿過巴士海峽，23日凌晨進入南海東北部海面，趨向廣東沿海，並可能於24日前後以強颱風或超強颱風級在廣東中西部沿海地區登陸，對廣東尤其是珠三角一帶帶來一次嚴重風雨過程。



截至21日11時，「樺加沙」中心位於距菲律賓馬尼拉東偏北約720公里處，其7級風圈半徑達300至350公里，意味著距中心數百公里的沿海地區已會受到影響。氣象部門指出，「樺加沙」強度極強、體型龐大，登陸時間和地點仍存在不確定性，且在靠近廣東沿海偏西移動時，存在隨時登陸、多次登陸的可能。

第18號颱風「樺加沙」未來120小時預報圖。

廣東省氣象台預計，23日至25日廣東海面及陸地將受嚴重影響。23日，粵東、珠三角中南部、梅州南部和河源南部將有暴雨至大暴雨，局部特大暴雨，其餘地區亦有強降水，局地伴隨8至10級短時大風；24日，粵東、珠三角及粵西將有暴雨到大暴雨，局部或現特大暴雨。受「樺加沙」影響，南海中北部及廣東沿海風力可達10至14級，台風中心附近更可出現15至17級以上的旋轉風。

深圳的情況方面，氣象部門警告，「樺加沙」有可能於24日進入深圳150公里範圍內，帶來的破壞力料超過今年颱風「韋帕」及2023年的「蘇拉」，甚至接近或相當於2018年颱風「山竹」。這意味著深圳或將面臨風、雨、潮、洪的複合型災害。廣州市亦預計在23日夜間至25日出現嚴重風雨影響，局地陣風可達10至14級。

颱風樺加沙等級為超強颱風級。

此外，在「樺加沙」尚未登陸前，廣東已受第17號颱風「米娜」殘餘環流影響。20日至21日，多地出現大暴雨，其中深圳龍崗園山街道錄得229.4毫米雨量，廣州增城中新鎮錄得214.7毫米。21日夜間至22日凌晨，廣州多區再現強降水，海珠區官洲街累積雨量達124.3毫米。

廣東省氣象局提醒，「樺加沙」將帶來極端風雨浪潮，需提前做好巨災防禦準備。南海中北部海域所有船隻及人員須立即回港避風，已回港的船隻要注意加強安全管理。各地須嚴防城市內澇、山體滑坡、山洪及泥石流等次生災害，並注意防範颱風帶來的強雷雨、短時大風及龍捲等強對流天氣。