國際紅樹林中心成立協定簽署一週年 譜寫「美美與共」生態佳話

2025年11月6日 (星期四) 是國際紅樹林中心（IMC）成立協定簽署一週年的日子，同日以“美美与共”為主題的 「2025國際紅樹林之夜」在深圳國際庭園花卉博覽園舉行。這次活動是由國際紅樹林中心、深圳市規劃和自然資源局、深圳市人民政府外事辦公室、深圳市文化廣電旅遊體育局、深圳市城市管理和綜合執法局、深圳市福田區人民政府主辦。

國際紅樹林中心臨時秘書處秘書長鮑達明，深圳市規劃和自然資源局黨組書記、局長，深圳市海洋發展局黨組書記徐松明出席活動並致辭。活動以「生態+科技+人文」為核心脈絡，設置五大主題展區，涵蓋科技互動、自然市集、國際交流與沉浸式藝術體驗，旨在透過可感、可觸、可參與的形式，推動紅樹林保護概念融入市民日常生活。



紅樹林是「海岸線的靜默守護者」

這次活動的重要環節「2025國際紅樹林漫談」於11月6日晚上在深圳園博園舉行。活動以「實踐『紅樹林+』行動，共築地球生命共同體」為主題，匯集來自全球20多個國家的政府代表、專家學者、企業及社會組織代表，共同探討紅樹林保護與永續發展的全球路徑。

國際紅樹林中心臨時秘書處秘書長鮑達明在致辭中強調，紅樹林是“海岸線的靜默守護者”，在應對氣候變遷、保護生物多樣性、支撐沿海社區生計等方面具有不可替代的作用。他介紹，國際紅樹林中心自2024年11月成立以來，已匯集20個成員國，正成為全球紅樹林保護與合作的樞紐平台。「國際紅樹林中心秉持『紅樹林+』理念，倡導“共享行動”，邁出推動人類文明和諧發展的哲學新步伐，將紅樹林保護與科技、教育、文化交流及國際合作深度融合。」他的這番闡述，清晰勾勒出國際紅樹林中心未來的行動路徑。

在隨後舉行的「國際紅樹林中心培訓點授牌儀式」上，深圳大鵬半島國家地質公園、深圳市自然保護區管理中心、深圳市梧桐山風景區管理處、廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局4個單位獲頒首批教學培訓點。此舉是國際紅樹林中心深化能力建構的一項實質舉措，旨在為全球紅樹林保護人才培育提供「理論+實踐」一體化平台。

主題演講環節聚焦「紅樹林+」三大議題，來自國內的多位專家分享了前沿實踐與思考。

「國際紅樹林中心主題區」照片。

漫談 — 深圳落實「紅樹林+」行動計畫

「2025年國際紅樹林漫談」照片。

香港漁農自然護理署副署長黎存志以《香港紅樹林保育與全球協作》為題，介紹了米埔自然保護區在濕地管理、外來物種防控、智慧監測等方面的經驗，強調深港兩地紅樹林生態系的連動性與協同保育的重要性。

清華大學教授林光輝在《紅樹林藍碳與氣候變遷因應》報告中，系統性詮釋了紅樹林生態價值、藍碳發展潛力及國際合作意義，為全球氣候治理與生態協同保育提供核心思維。他提出，深圳應發揮橋樑紐帶作用，既向國際推廣中國經驗，也積極借鑒國際先進實踐，透過多通路交流協作，攜手全球力量守護紅樹林生態系統，為全球氣候治理貢獻中國智慧與方案。

深圳市規劃國土發展研究中心主任單樑發表《美美與共，「紅樹林+」：以生態協同賦能城市高品質發展》演講，系統闡述了深圳以「紅樹林+」理念推動生態協同與城市高品質發展的創新路徑。他表示，深圳正以實際行動證明，生態保育與高品質發展並非一題，而是相輔相成的共贏之路。

「2025國際紅樹林紅樹林特色活動: 琵鷺飛進詩中來—紅樹林青少年生態寫作頒獎典禮 」照片。

本次漫談是深圳落實「紅樹林+」行動計畫、高品質運作國際紅樹林中心的重要實踐，展現了深圳作為國際紅樹林中心總部所在地的責任擔當與開放姿態。

「2025國際紅樹林+森活集」照片。

紅樹林凝聚跨越國界保育共識

當理性的探討在會場內碰撞出智慧的火花，感性的共鳴則在園博園的夜色中靜靜流淌。來自國內的專家學者將圍繞紅樹林修復標準、藍碳交易機制、跨境生態廊道建設等議題展開深度對話。這不僅是一場學術交流，更是推動全球紅樹林治理從共識走向行動的關鍵一步。

這或許正是「美美與共」的最佳詮釋：始於深圳的倡議，已凝聚成跨越國界的紅樹林保育共識。一年來，從首批18個成員國加入到20個成員國攜手並肩，再到今夜這場具體而微的體驗，生態共建已成為串聯世界的紐帶，照見人類與自然和諧共生的清晰未來。