連續五日平均氣溫低於10度　深圳罕見12月入冬　26日回升至22度

自12月15日寒冷預警訊號生效以來，截至12月25日（今日）已經持續了11天。這次寒冷過程先陰冷，後晴冷，持續時間達一週以上，並且讓深圳一舉成功入冬。



根據深圳福田國家基本氣象站監測數據，深圳2023年12月20日-2023年12月24日五天平均氣溫為9.9℃，達到深圳氣候入冬標準，五天中首日平均氣溫≤10℃的日期為12月21日（9.1℃），因此深圳市2023年於12月21日入冬成功。

據「深圳發布」統計，從近30年（1991-2020年）深圳常年平均入冬日期是1月21日，平均氣溫9.5℃。而在12月就入冬是比較少見的，自1953年以來的71年中，有43年（佔60%）成功入冬，其中僅10年在12月份入冬。

隨著氣候變暖，深圳入冬難度有增大趨勢，近10年（2013-2022年）有一半的年份未能入冬，深圳上一次入冬是2022年2月20日。

深圳2013-2023年入冬日期及冬天數，有一半年份未能成功入冬。（深圳發布）

未來26日深圳晴天至多雲，最低氣溫上升至10℃或以上，白天最高氣溫可達20-22℃，冷空氣影響結束；27-28日雲多間有小雨，天氣溫暖。

深圳未來天氣趨勢。（深圳發布）

目前深圳市寒冷黃色預警訊號仍在生效中，提醒市民繼續做好防寒、防火、防風、防一氧化碳中毒及防呼吸道、心血管疾病等工作。