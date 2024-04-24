神舟18｜在太空養魚！專家曝：這種魚和人類基因87%相似

神舟18號載人飛船將於25日晚間20時59分發射，搭載三名太空人前往天和核心艙替換在湯洪波在內的太空人。值得注意的是，神舟18號的太空人將首次執行「太空養魚」任務，攜帶斑馬魚和金魚藻進行「在軌水生生態研究」，透過建立穩定運行的航天自循環水生生態系統，實現中國在航天培養脊椎動物的突破。



內媒《極目新聞》報道，在中國空間站的「問天」實驗艙，科學家專門構建了以斑馬魚為研究對象的小型密閉生命生態系統。這個密閉的「水族箱」中約有1升多水、四五條斑馬魚，還有些藻類和微生物。其中，魚類是這個生態系統的「消費者」，藻類相當於「生產者，微生物則充當「分解者」。

至於為何要選擇「斑馬魚」作為航天生態循環研究的主角，公開信息顯示，斑馬魚體長只有3至4公分，不僅生命力旺盛，繁殖能力也強，一年可以繁殖6至7次，此外，斑馬魚和人類基因有87%的高度相似性，是一種可用於研究與揭示生命體某種具有普遍規律生物現象的一種生物。

執行神舟十八號任務的三名太空人。（央視新聞）

上海技物所空間生命科學儀器研製團隊負責人張濤表示，「未來，人類有望在太空建立基地或在太空駐留足夠長時間，資源上的自給自足非常必要。」