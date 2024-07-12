小紅書傳獲俄羅斯創投DST Global入股　估值上看170億美元

內地社群媒體小紅書傳出獲俄羅斯創投公司DST Global入股支持，再加上紅杉中國、高瓴資本、博裕資本及中信資本加碼，小紅書最新估值上看170億美元。據傳，該公司最近幾周內，還安排向現有和新投資者出售現有股份的交易。



英媒報道指出，DST Global是一家總部位於俄羅斯的投資集團，由出生於莫斯科的以色列科技企業家米爾納（Yuri Milner）所創立。DST Global過去亦曾投資Facebook、小米等公司。

據了解，DST Global這次也連同紅杉中國一同參與此輪小紅書的投資，而紅杉中國增加其現有股份。同時，中國私募股權公司高瓴資本、博裕資本和中信資本也加碼投資。

有媒體報道統計，小紅書在2023年的每月活躍用戶達3.12億，年增20％，使其成為2023年內地增長最快的大型社交媒體平台。（資料圖片）

小紅書去年首次實現盈利，有知情人士當時表示，小紅書淨利達5億美元，營收達37億美元，扭轉2022年營收僅約20億美元、虧損2億美元的逆境。

公開信息顯示，小紅書先前曾完成六輪投資，最後一輪發生在2021年底，當時估值達200億美元。然而，胡潤研究院4月發布的「全球獨角獸榜」顯示，小紅書估值已大幅下降至人民幣1000億元。

胡潤研究院今年4月公布「2024全球獨角獸榜」，小紅書以人民幣1000億估值首度擠入內地十大獨角獸企榜單第十名。（網絡資料圖）

小紅書官網顯示，該公司由毛文超和瞿芳於2013年在上海創立，2019年10月月活躍用戶數就已經破億，唯小紅書近年持續朝「轉型」方向邁進。早前於2022年便對公司內部架構進行調整，近期還傳出小紅書正著手進行新一輪裁員，而此次調整的重點對象是績效評分在3.5及以下的員工，最高裁員比率可達20%至30%。

至於市場此前盛傳，小紅書正在進行新一輪估值200億美元的融資，稱將是小紅書Pre-IPO輪融資，對未來上市有定價參考價值，但小紅書回應稱該消息為不實信息。