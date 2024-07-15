內地房價跌勢不止　6月創近9年最大跌幅　70城僅4城逆勢上揚

根據今（15）日最新公布的官方數據，內地6月新建住宅價格以9年來最快速度下跌，儘管官方採取支持措施試圖控制供應過剩和提振信心，受到重創的房地產業仍未觸底。



外媒《路透社》報道，根據國家統計局數據，6月新建住宅價格年減4.5%，創下2015年6月以來最低，超越5月的3.9%跌幅。繼5月單月下跌0.7%後，6月房價再度月減0.7%。

經測算，在70個大中城市中，6月新建住宅價格指數按月上漲的有4個；下跌64個；持平的有兩個。5月則有兩個上漲及68個下跌。

內地房地產行業資金面面臨收緊壓力。（新華社）

國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，6月份70個內地大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月降幅總體收窄；按年下降，其中一線城市二手住宅按年降幅收窄。

另在二手房方面，6月份一線城市二手房銷售價格按月跌0.4%，跌幅較上月收窄0.8個百分點，北京及上海年內首次扭轉跌勢，分別升0.2%和0.5%，廣州及深圳則跌1.5%和1%。二、三線城市二手住宅銷售價格按月同跌0.9%，跌幅分別較上月收窄0.1個百分點及持平。

若進一步按年比較，6月份一線城市二手住宅銷售價格按年跌9%，跌幅比上月收窄0.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降7.8%、6.3%、12.4%和9.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格分別按年跌7.9%和7.7%，降幅均擴大0.4個百分點。

報道指出，內地房地產業自2021年爆發危機後，至今仍然是中國18萬億美元經濟的一大拖累。當局近期已推出一系列支援措施，包括降低大城市的買房成本，讓地方政府購買一些未售出的完工房產。