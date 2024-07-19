中共中央召開黨外人士座談會　習近平主持並發表重要講話

據新華社報道，中共中央5月20日在中南海召開黨外人士座談會，就中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。

中共總書記、國家主席習近平主持座談會並發表重要講話強調，中共中央政治局會議決定召開二十屆三中全會，重點研究部署進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題並作出決定，這是從新征程黨和國家面臨的新形勢新任務出發考慮的，目的是深入貫徹落實中共二十大精神，對進一步全面深化改革作出系統謀劃和部署，為實現第二個百年奮斗目標提供強大動力和制度保障。



座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表朴世龍先後發言。

他們對中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定稿表示完全讚同，一致認為這科學謀劃了進一步全面深化改革的重大舉措，明確了新的歷史起點、新的歷史方位上改革的指導思想、目標原則和重點任務等，具有重大的理論意義、實踐意義和時代意義，並就激發經濟活力、構建區域協調發展新格局、促進人口高質量發展、發展新質生產力、深化醫藥衛生體制改革、破解人才培養機制性障礙、構建同科技創新相適應的科技金融體系、推動國有企業和民營企業協同創新、推進高水平對外開放、促進兩岸融合發展等提出意見和建議。

習近平指出，發揚民主、集思廣益，廣泛聽取各方面意見，是中共中央研究重大問題、制定重要會議文件的一貫做法和優良傳統。去年12月，中共中央委託中央統戰部專門征求了黨外人士對中共二十屆三中全會有關議題的意見和建議，大家圍繞新時代全面深化改革的實踐經驗，進一步全面深化改革的總體目標、需要遵循的重要原則，各領域進一步深化改革的目標任務、重大舉措，發揮黨外人士在全面深化改革中的作用等問題，提出了不少有價值的意見和建議。大家在剛才發言中提出了很好的意見和建議，我們將認真研究吸納。他代表中共中央向大家表示感謝。

習近平強調，進一步全面深化改革要直面問題。強化問題意識，突出問題導向，圍繞發展所需，順應民心所向，着力解決制約高質量發展的堵點問題、影響社會公平正義的熱點問題、民生方面的難點問題、黨的建設的突出問題、各領域的風險問題，增強改革的針對性、實效性。堅持標本兼治、重在治本，既要繼續在全面上下功夫，使改革舉措全面覆蓋推進中國式現代化需要解決的突出問題﹔又要持續在深化上用實勁，突出經濟體制這個重點，著力破除深層次體制機制障礙和結構性矛盾。

習近平指出，進一步全面深化改革必須增進共識。要充分調動全黨全國人民積極性、主動性、創造性，心往一處想、勁往一處使。大興調查研究，走好群眾路線，問需、問計於民，尊重基層和群眾首創精神，注重從老百姓急難愁盼中找准改革發力點和突破口，增強群眾獲得感、認同度。堅持發揚民主、集思廣益，增強改革決策科學性和改革落實執行力。

習近平強調，謀劃和推進改革，必須堅持系統觀念、全局觀念，強化戰略思維、辯証思維，分輕重緩急，更加注重系統集成。要加強改革舉措協調配套，推動各領域各方面改革舉措同向發力，增強整體效能。相關地方、相關部門、相關領域要形成推進改革的合力，堅決防止和克服各行其是、相互掣肘。

習近平指出，改革要重視謀劃，更要抓好落實。要發揚釘釘子精神，樹立和踐行正確政績觀，察實情、出實招、求實效，堅決防止和克服形式主義，切忌搞徒有其表的形象工程、勞民傷財的政績工程。制定好實施方案，做到精准施策、適時適度，盡力而為、量力而行，切忌脫離實際。堅持穩中求進工作總基調，注重先立後破，不能未立先破。加強組織領導，壓緊壓實責任，提高各級領導班子和領導幹部部改革落實能力和水平，確保黨中央改革決策部署見到實效。