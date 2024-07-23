央行超預期降息後料有下一輪　分析：凸顯官方穩經濟決心

央行出人意料地下調多項政策利率，以提振增長趨緩的經濟。分析認為，此次意外降息凸顯高層穩經濟的決心，若接下來美國開啟降息周期，中國利率還有進一步下調的空間。



央行本月22日發文告宣布，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力度，即日起公開市場七天期逆回購操作利率由1.8%降至1.7%。

央行透過逆回購操作買入債券，向市場投放資金。彭博數據顯示，這是去年8月以來央行首次下調這一關鍵短期政策利率。（資料照片）

隨後，央行又宣布將貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點。這使得一年期LPR，也就是銀行向企業和家庭提供最優惠利率的基準，從3.45%降至3.35%；五年期以上LPR則從3.95%降至3.85%，預計帶動房貸利率進一步降低。同日下午，央行又更新為銀行提供中短期借貸的常備借貸便利利率（SLF），將隔夜、七天和一個月SLF利率均下調10個基點。

降低上述基準利率有助於增加市場流動性、鼓勵銀行加大放貸力度，降低企業融資成本。降低五年期以上LPR，則有利於減輕房貸借款人利息負擔、促進消費。

出乎市場意料的是，LPR往往與中期借貸便利利率（MLF）掛鉤，而上周出爐的最新MLF保持不變。路透社當時對36名市場參與者展開調查，結果顯示超過六成受訪者預計一年期和五年期LPR都將保持不變。

上海保銀（Pinpoint）投資管理有限公司首席經濟師張智威認為，此次政策利率下調是朝正確方向邁出的一步，一旦美國聯儲局啟動降息周期，中國還會進一步降息。他也指出，央行在美國降息前先行降息，反映政府承認中國經濟面臨下行壓力。

本月15日公布的中國第二季經濟數據表現不如預期，國內生產總值（GDP）同比增速放緩至五個季度來最低的4.7%。而在18日閉幕的中共二十屆三中全會強調「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍接受《聯合早報》訪問時指出，三中全會明確了官方高層穩經濟的決心，央行本周行動也與確保全年經濟增長的目標一致。

傅方劍分析，這次降息雖然在意料之外，力度卻未超出預期，這可能與美國利率政策至今尚未明確有關。「央行一方面想放出利好消息，另一方面也不想因提前降息造成中美實質利差過大。接下來如果美國明確降息，中國貨幣政策還有進一步寬鬆空間。」

央行下調關鍵政策利率後，中國股市反應平淡。A股三大股指22日均小幅收跌，其中上證綜指回落0.61%至2964.22點，仍未收復3000點大關。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

