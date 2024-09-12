「貪婪無度大搞權錢交易」　黑龍江政協原副主席李海濤遭雙開

中央紀委國家監委12日（周四）發通報稱，中央紀委國家監委對黑龍江省政協原黨組成員、副主席李海濤嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，李海濤已遭「雙開」（開除黨籍、開除公職）。



黑龍江省政協原黨組成員、副主席李海濤（網絡圖片）

通報指，經查，李海濤喪失理想信念，背棄初心使命，對組織不忠誠不老實，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請、旅遊等活動安排，出入私人會所；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部人事工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金、消費卡，安排下屬單位報銷、支付個人費用，利用職權為親屬經營活動謀取利益，縱容默許親屬利用其職務影響謀取利益；貪婪無度，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目開發、企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李海濤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李海濤開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黑龍江省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，李海濤出生於1963年9月，黑龍江巴彥人，一直在本省工作，曾任黑龍江省經貿委、省經委副主任、黨組成員，佳木斯市委副書記、市長，大興安嶺地委書記等職，2011年任黑龍江省政府秘書長。

2013年12月，李海濤任黑龍江省委秘書長，2014年初任省委常委、秘書長。2016年，他任黑龍江省委常委、副省長、省政府黨組副書記，並兼任省國資委黨委書記一職（至2017年6月卸任）。

2022年1月，李海濤任黑龍江省政協副主席。同年5月，他不再擔任省委常委職務。