中紀委「筆桿子」習驊任駐體育總局紀檢監察組組長　晉身副部級　

被稱為中紀委「筆桿子」、著有《大清「裸官」慶親王的作風問題》等文章的習驊，目前已經出任駐國家體育總局紀檢監察組組長、總局黨組成員，躋身副部級。

中紀委「筆桿子」習驊任駐體育總局紀檢監察組組長。（網上圖片）

國家體育總局官網「總局領導」欄目顯示，習驊已經出任駐體育總局紀檢監察組組長、總局黨組成員。據了解，習驊此前擔任過中紀委駐國家鐵路局紀檢組副組長、監察局局長，駐審計署紀檢組副組長等職務，擁有豐富的紀檢工作經驗。

不過，習驊更為人所熟知的是他作為「筆桿子」的稱號。他曾寫過《大清「裸官」慶親王的作風問題》、《雍正如何讓官吏為國家做事》、《皇帝的伙食費到底多少？》、《「癸酉之變」與嘉慶帝的反思》等文章，又著有《中國歷史的教訓》等書籍，是中紀委為紀檢幹部所推薦書籍之一。

《中國歷史的教訓》是中紀委為紀檢幹部所推薦書籍之一。（網上圖片）

曾獲中紀委刊文讚揚

2013年11月26日，中紀委駐新聞出版總署紀檢組網站曾刊發文章《總局黨組書記蔣建國對組局習驊同志系列文章作重要批示》。該文介紹到，習驊利用節假日，將歷史典故與反腐倡廉工作、黨的群眾路線教育實踐活動有機結合，發表文章10餘篇，受到中央紀委監察部領導表揚，產生良好社會反響。

《環球人物》雜誌2015年也曾刊文介紹習驊，以「中紀委筆桿子，借歷史說反腐」為題，稱他大學主要研究廉政立法和蘇共問題，對歷史也頗有研究，尤其是清史，又說他於2012年12月在《中國紀檢監察報》開專欄，開篇文章「朱元璋為何暴打茹太素」發表後，就受到了系統內很多人的關注。文章還介紹稱，「習驊講的不單單是歷史，他的文章話題涉及廉政建設的方方面面，緊跟時下政策熱點。」

值得一提的是，習驊非常推崇雍正帝，他在文章中寫道：「設想一下，假如沒有雍正的創新精神和嚴刑峻法，任由康熙後期的弊政持續發酵，乾隆前期就不可能那樣成功，所謂的『康乾盛世』，頂多是『康熙盛世』。」