【走夾唔抖】曾各持股10%及90%　黃曉明偕母退出霍爾果斯影視公司

曾經的合法避稅天堂新疆霍爾果斯市再有影視界人士撤離，據內地傳媒報道，黃曉明及其母親張素霞已於上周三（12日）退出「霍爾果斯盛嘉明暉影視傳媒有限公司」的股東行列。

盛嘉明暉在上周三，該公司投資人（股權）出現變更。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，盛嘉明暉於2017年4月成立，註冊資本100萬元人民幣，公司地址是在新疆伊犁州霍爾果斯合作中心。惟在上周三，該公司投資人（股權）出現變更，出資額10%的張素霞及出資額90%的黃曉明退出，另新增「孫航」和「呂鑫」兩人成為股東，分別持股10%及90%。

霍爾果斯因有稅務減免優惠，吸引大批影視公司進駐，最高峰時更有多達1600間，當中不少是空殼公司。（視覺中國）

據了解，新疆邊境城鎮霍爾果斯早前獲國務院批准稅務減免優惠，加上中證監與新疆簽署協議，當地企業上市「即報即審，審過即發」，因而吸引大批影視公司進駐，最高峰時更有多達1600間，當中不少是空殼公司。

但自范冰冰爆出逃稅風波後，連帶波及霍爾果斯。據央視此前報道，6月以來已有超過100間在霍爾果斯註冊的影視公司申請註銷，包括有馮小剛、徐靜蕾等人擔任法定代表人或持股的公司。

（綜合報道）