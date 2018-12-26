港人12306網站訂票程序簡化　用戶註冊不再需提供內地手機驗證

中國鐵路總公司宣布自12月27日（周四）起，鐵路部門優化港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」）、台灣居民來往大陸通行證（俗稱「台胞證」）持有人在訂票網站（12306網站）的網上註冊核驗流程，全部流程可在網上辦理。

隨著廣深港高鐵香港段開通，乘坐高鐵出行的香港旅客日益增多。（資料圖片）

鐵路總公司有關部門的負責人表示，在12306網站註冊購票的港澳台旅客大量增加，鐵路部門於是制定了「回鄉證」及「台胞證」網上註冊核驗優化方案。

負責人表示，以往使用「回鄉證」及「台胞證」的港澳台旅客在12306網站進行用戶註冊和添加常用聯繫人時，需要先在網站註冊，再去車站窗口核驗證件，註冊時還需使用內地的手機號碼以進行短訊驗證。優化流程後，手機號碼改為選填項目，旅客根據證件填寫姓名、證件號碼、出生日期和證件有效期截止日期等資料後，即可通過身份信息核驗，全部流程可在網上辦理。

以往使用「回鄉證」在12306網站進行用戶註冊，需使用內地的手機號碼以進行短訊驗證。（截圖）

該負責人又表示，目前除「回鄉證」及「台胞證」外，居民身份證、港澳台居民居住證、外國人永久居留身份證三種證件，均可實現12306網站聯網核驗。鐵路部門將持續改善旅客的購票流程。

（澎湃新聞）