中國著手制定人工智能倫理規範　籲社會各界共同參與研究

據新華社報道，中國人工智能學會倫理專業委員會正著手進行「中國人工智能倫理規範」的研究，期待來自社會各界的幫助、建議和支持。 中國著名人工智能專家、中國科學技術大學機器人實驗室主任陳小平教授表示，相關研究需要一個較長的周期，因為倫理道德是非常複雜的問題，目前並不十分清楚人工智能究竟帶來怎樣的風險。

中國科學技術大學教授陳小平（右）在介紹機械人「佳佳」。（新華社）

陳小平說，中國人工智能學會在半年前委託他組建人工智能倫理道德專業委員會，著手開展人工智能倫理道德問題的研究。委員會計劃針對不同行業，首先設置一系列子課題，如智能駕駛規範、數據倫理規範、智慧醫療倫理規範、智能製造規範、助老機械人規範等，之後再逐步擴展到其他行業部門。有關成果將向社會公開發布，徵詢意見和建議，並為制定相關政策提供參考。

陳小平表示，與其他技術不同，人工智能技術具有自主性。例如自主機械人在現實社會中具有物理行動能力，一旦出現問題，危害非常大。「現在開始研究，並不是說中國的人工智能發展已經出現問題，而是倫理道德是非常複雜的問題，我們並不十分清楚人工智能究竟能帶來甚麼樣的風險，相關研究需要一個較長的周期。」

籲各界共同參與制定規範

陳小平呼籲中國人工智能學術界和產業界、以及倫理、哲學、法律等社會學科各界參與其中，共同規避人工智能發展過程中的倫理道德風險，同時避免因為減小風險而遏制產業發展。

陳小平被稱為「佳佳之父」。他主導開發研製的智能服務機械人「可佳」曾在國際上多次獲獎，仿真機械人「佳佳」則在2017年作為新華社特約記者，與美國著名科技觀察家凱文．凱利（Kevin Kelly）、人工智能專家巴特．塞爾曼（Bart Selman）進行人機對話，這是全球首次由高仿真智能機械人作為記者與人進行交互對話。

（新華社）