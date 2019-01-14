涉性侵案惹禍　高雲翔董璇夫婦6382萬財產被凍結

浙江唐德影視股份有限公司於2018年12月4日向北京市第一中級人民法院申請訴前財產保全，請求對被申請人高雲翔、北京藝璿文化經紀有限公司名下價值共計6382.4萬元（人民幣，下同）的財產採取保全措施。北京市第一中級人民法院近日已經發布了民事裁定書，凍結高雲翔夫婦財產。 由唐德影視製作、高雲翔參演的《巴清傳》，因高雲翔涉性侵案而令播映遙遙無期，故外間揣測唐德影視此舉是準備向高雲翔索償。

《巴清傳》或許播出無期。（網上圖片）

民事裁定書中說，法院認為，申請人唐德影視的申請符合法律規定，因此作出裁定，查封、扣押或者凍結高雲翔、北京藝璿文化經紀有限公司名下價值6382.4萬元的財產。該裁定立即開始執行，如不服裁定，可以自收到裁定書之日五日內向法院申請覆議一次，覆議期間不停止裁定的執行。

裁定書還提及，申請人在法院採取保全措施後三十日內不依法提起訴訟或申請仲裁的，法院將依法解除保全。

裁定做出的日期為2018年12月11日。

高雲翔是唐德影視出品的電視劇《巴清傳》的男主角。《巴清傳》是由唐德影視投資攝製、范冰冰和高雲翔擔任主角的電視劇作品。唐德影視分別在2016年10月和2017年11月將《巴清傳》的網路播映權和電視台播映權授予了優酷、上海東方衛視和江蘇衛視，合計價格為9.55億元，使之成為版權價格最高的電視劇之一。

不過，2018年3月，高雲翔在澳大利亞捲入性侵醜聞，導致《巴清傳》至今仍未能播出。唐德影視損失慘重，故外間揣測唐德影視申請凍結資產是準備向高雲翔索償。

此次遭到財產凍結的，除了高雲翔本人名下的財產，還包括北京藝璇文化經紀有限公司，後者是高雲翔與妻子董璇共同成立的公司。

而高雲翔被捕前所拍攝的《驚天岳雷》、《探戈》及《阿那亞戀情》等劇集，至今仍未有播出安排，他可能要面對更多製作或出品單位的索償。

（澎湃新聞）