中國學者研究：人可在睡眠中被「洗腦」　或可助戒除煙酒暴食成癮

北京大學中國藥物依賴研究所常務副所長時傑課題組，與心理與認知科學學院朱露莎課題組合作，完成「午睡中改變簡單經濟學決策中的主觀偏好」研究，近日在學術期刊《eLife》發表並獲重點推介。該研究發現，在人類睡眠時作出選擇性調控，能改變其醒來後的價值決策行為。

研究發現，在人睡眠期間作出一定的調控，可改變其價值決策行為。（視覺中國）

據介紹，該研究通過行為學、神經電生理及計算建模等研究方法，發現在淺睡眠期無干擾地輕聲播放某些零食名稱，可以選擇性地改變人們對這些零食的偏好，使得他們醒來後願意多付近一成的價錢購買這些零食。

不過，這一改變僅能發生在睡眠狀態下，對清醒的個體播放同樣的聲音，偏好並不會發生變化。更為重要的是，通過腦電監測技術，研究者發現睡眠狀態下播放零食名稱所誘發的「低頻腦電震盪活動」，可以有效地預測清醒後偏好改變的程度。

專家：有利日後治療精神疾病研究

時傑教授表示，研究首次證明選擇性調控睡眠中的記憶處理過程，可以改變價值決策行為。他指出，價值決策是一種常見的經濟學決策類型。在日常生活中，大到購買股票、基金，小到吃蘋果還是橘子，都屬於價值決策的範疇，而價值決策通常被用來研究價值獎賞，即事物的價值產生的獎賞效應在大腦中的表徵和處理。

時傑又指，在臨床醫學領域，該研究指出一種新的干預可能：為了幫助病人建立良好的生活習慣、改善健康狀況，可通過在睡眠中實施輕微的、無干擾的刺激，來改變煙酒成癮者、暴飲暴食者等的頑固偏好，為在睡眠這種無意識狀態下應用心理學範式治療精神疾病奠定了理論基礎。

（北京青年報）