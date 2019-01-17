疑為應對越南T-90　泰國增購14輛中國VT-4坦克

據詹氏防務周刊網站1月15日報導，1月14日泰國王家陸軍已經正式向內閣提出申請，以購買更多中國北方工業VT-4主戰坦克。

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泰國王家陸軍計劃斥資23億泰銖（約合5.67億港元）訂購14輛VT-4主戰坦克。如果內閣批准這筆訂單，這使得泰國將擁有52輛VT-4主戰坦克。

泰國王家陸軍是全球第一個VT-4的用戶，擁有38輛的VT-4主戰坦克，2016年3月21日，泰國與中國簽訂了購買首批28輛VT-4主戰坦克的協議，單車價格為1.78億泰銖（約合4400萬港元），在2017年4月和5月，泰國陸軍又增加了10輛VT-4的訂單。目前38輛坦克在2017年全部交付完畢。

目前，泰國王家陸軍仍然有100輛現代坦克的缺口。泰國王家陸軍的消息人士表示，泰國將訂購更多的VT-4，以滿足原定的150輛主戰坦克需求，這意味著泰國可能還將增購100輛左右的VT-4主戰坦克。

泰國陸軍VT-4宣傳照。（網絡圖片）

據稱，泰國王家陸軍對於VT-4的性能十分滿意，此前多次在北標府坦克基地等地進行公眾開放日和媒體開放日以展示VT-4坦克。泰國陸軍部隊最高司令差林猜此前也表示，VT-4的價格比西方同等性能坦克要低，中國也提供技術轉讓，因此要購買更多的VT-4。

此外，刺激泰國皇家陸軍追購VT-4的原因可能跟近期越南獲得T-90坦克有關。據越南當地媒體1月2日報導，首批32輛俄制T-90S型主戰坦克於12月27日抵達越南，並被越南人民軍接收。這是冷戰後越南獲得的首批新型坦克。越南總共購買了64輛T-90主戰坦克。

VT-4是中國專門為出口研發的52噸級主戰坦克。在火力上，VT-4使用了一門改進型的98式125毫米滑膛炮，可以發射多種出口彈藥，在2750米的距離上擊穿600毫米均質鋼。在火控上，VT-4使用中國國產第三代炮長鏡和新型車長周視鏡，具備熱成像通道，並具有獵-殲功能。

（觀察者網）