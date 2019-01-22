被批「顛倒是非黑白煽動網絡暴力」　人民大學新光協會遭校方註銷

中國人民大學「新光平民發展協會」（以下簡稱「新光協會」）本月初遭暫停活動並限期整改，引發校內師生關注。 該校負責管理學生社團的學生社團聯合會（以下簡稱「人大社聯」）昨日（21日）再發出公告，指責新光協會主要成員累勸不改，顛倒是非黑白、煽動網絡暴力，決定立即註銷該協會。

新光協會成立於2011年，是以校內工友為對象的服務性社團，並為工友開辦夜校進修班，曾獲得官媒《人民日報》等媒體報道讚揚。（網上圖片）

人大社聯的公告指，新光協會曾在豐富工友文化生活、拓寬學生志願服務平台等方面發揮過積極作用，但一段時間以來，該社團主要成員，拒不聽從指導老師意見，拒不遵守社團管理規定，拒不尋求合法正當的爭議解決辦法，顛倒是非黑白煽動網絡暴力，多次在校園內以手持標語、高呼口號等方式違規聚集，嚴重擾亂校園秩序。

公告又指，該社團主要成員無視學校老師的良苦用心，不僅對主要問題拒不認錯，並且依然以所謂「澄清聲明」、「聯名請願」、「聲援視頻」等方式在境內外網站發布含有虛假信息的文章，嚴重損害學校聲譽。針對上述情況，決定根據規定，即日起註銷新光協會，對該社團相關同學涉及違反校紀校規的行為，學校將依規做出處理。

人大校內出現一面黑牆，上面寫著「黑夜一無所有 為何給我安慰」，但沒多久即遭校方派員把字塗掉。新光協會成員表示，可能有同學以此表達抗議。（中央社）

黑牆沒多久即遭校方派員把字塗掉。（香港01記者攝）

先後發出兩次警告 直指協會成員「無視黨紀國法和校紀校規」

據了解，人大社聯本月先後兩次向新光協會發出警告。在2日的第一次警告中，宣布新光協會即日起暫停活動限期整改，指控其成員無視黨紀國法和校紀校規，又以各種方式違規聚眾集合，擾亂校園秩序。

新光協會則在Twitter等社交平台發出聲明，一一否認公告指控，表示他們秉持人大精神為工人發聲卻遭整改，無法理解與接受。此後，人大校內出現一面黑牆，上面寫著「黑夜一無所有 為何給我安慰」，但沒多久即遭校方派員把字塗掉。新光協會成員表示，可能有同學以此表達抗議。

本月18日，人大社聯發出第二次警告，稱學校老師圍繞新光協會部分成員做了大量工作，試圖幫助他們認識自身錯誤，回歸正常的學習生活。但其中部分成員依然我行我素、不知悔改，不僅拒絕糾正，甚至串聯校內外人士編造虛假信息，在境內外發布大量網文，以各種形式製造事端，企圖擾亂學校正常秩序，挑戰校園管理的底線。警告內容又提及，若協會成員拒不道歉、不予悔改，將立即註銷新光協會。

曾獲官媒報道讚揚 或因成員參與佳士工潮惹禍

資料顯示，新光協會成立於2011年，是以校內工友為對象的服務性社團，並為工友開辦夜校進修班，曾獲得官媒《人民日報》等媒體報道讚揚。但在2017年，因為工友的工時變長、待遇未隨之提升，夜校參與率嚴重下滑被迫停辦，一度引發內媒關注。其後新光協會為替工友維權，與校方及管理工友的後勤集團關係日益緊張。

而在去年暑假，新光協會時任會長陳可欣等成員曾南下參與深圳佳士科技公司工人維權運動。此後協會在校內迭遭打壓，連辦多年的元旦晚會也遭停辦；新光協會又指控校方恐嚇工人不得前來參加活動。