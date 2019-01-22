駱文智當選深圳人大常委會主任　曾推動粵市場監管機構改革

1月22日上午，深圳市六屆人大七次會議舉行第四次全體會議和閉幕大會。駱文智當選為新一任深圳市人大常委會主任。賀海濤、彭海斌當選為深圳市人大常委會副主任。

據人民網報道，在1月22日舉行的深圳市六屆人大七次會議第四次全體會議上，駱文智當選深圳市人大常委會主任，賀海濤、彭海斌當選為深圳市人大常委會副主任。李廷忠、陳金海、熊瑛、方琳當選為深圳市人大常委會委員。大會隨後還舉行了憲法宣誓及閉幕會，當選人員向憲法宣誓，新任深圳市人大常委會主任駱文智作了講話。

另外，在1月20日的深圳市六屆人大七次會議第三次全體會議上，通過了關於接受丘海因到齡退休辭去深圳市人大常委會主任職務請求的決定。

駱文智推動廣東省市場監管機構改革

簡歷顯示，新任深圳市人大常委會主任駱文智曾在深圳工作逾20年，工作經歷豐富，在財政、計劃、人口計生、食品藥品監督、市場監督等不同領域都工作過。任省市場監管局黨組書記時，駱文智推動了省市場監管機構改革，可融合職能最多、涉及人員最廣、整合力度最大。

報道稱，新組建的部門持續深入推進「放管服」改革，包括推進食品、保健食品、嬰幼兒配方乳粉的生產許可和經營許可制度改革，加快推進仿製藥質量和療效一致性評價工作，加快推進藥品上市許可持有人制度試點，推動一批創新藥品研發和上市。重點加強對嬰幼兒食品安全、校園食品安全、網絡餐飲服務食品安全監管。排查疫苗、嬰幼兒奶粉、保健品等高風險品種的風險隱患，皆涉及老百姓最關注的生命安全問題。

（人民網、文匯報）