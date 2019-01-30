五核國會議北京開幕　中方：須防止軍備競賽死灰復燃

中法俄英美組成的五核國會議今天（30日）早上在北京開幕。據俄羅斯衞星通訊社報道，中國外交部部長助理張軍在開幕式上發言時表示，以不擴散核武器條約為基石的國際核不擴散體系受到衝擊，五核國應加強核政策與核戰略的交流，防止軍備競賽死灰復燃，共同維護全球的戰略穩定。 外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，五核國深入探討了戰略安全領域問題，各國願加強協調，管控分歧，共同應對國際安全挑戰。

中國外交部部長助理張軍在會議中指出，以不擴散核武器條約為基石的國際核不擴散體系受到衝擊。（網上圖片）

五核國會議於今明兩日在北京舉行，會議主題是「加強五核國協作，維護《不擴散核武器條約》機制」。五國代表將就核裁軍、核不擴散和和平利用核能等議題進行磋商。

中國外交部部長助理張軍在開幕式時發表講話指出，作為安理會常任理事國和《不擴散核武器條約》（NPT）承認的核武器國家，五核國是維護NPT的中堅力量，亦是維護全球戰略穩定的中流砥柱。面對國際安全等一系列重大挑戰，國際社會期待著五國能夠給出答案。五國應當展示責任擔當，以大國協調代替大國競爭，以合作共贏代替零和博弈，為世界和平與穩定作出積極的貢獻。

張軍同時稱，國際形勢中不穩定、不確定因素上升，國家安全領域信任和治理赤字加劇，全球戰略穩定面臨著威脅。以不擴散核武器條約為基石的國際核不擴散體系受到衝擊，國際社會面臨著何去何從的抉擇，大國關係的政策走向和大國關係也都受到國際社會的高度關注。大國在維護國際和平與安全方面負有著重要特殊的責任，希望通過五核國的共同努力，本次北京會議能開啟五國合作的春天。

俄羅斯副外長里亞布科夫（圖）指出，由於某些國家試圖動搖和廢止不擴散和軍控體系，核武使用門檻被降低。（資料圖片）

俄副外長：核武使用門檻被降低

俄羅斯副外長里亞布科夫則在講話時表示，在某些國家試圖動搖和廢止好不容易達成的不擴散和軍控體系的背景下，使用核武器的門檻降低，全球戰略穩定水平亦顯著降低。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上指出，五國都確認五核國對於維護國際和平安全與穩定有重要的特殊責任，同時也認識到當前國際安全環境面臨嚴峻的挑戰，願意加強協調，管控分歧，共同應對國際安全挑戰。五核國面對面交流，深入探討戰略安全領域問題，對外發出一個重要的積極訊號；在會議期間，五核國將圍繞核政策、核戰略、裁軍和核不擴散問題等深入交換看法。

（綜合報道）