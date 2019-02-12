菲律賓遣送7名台籍詐騙疑犯至北京　台灣外交部：嚴正關切與遺憾

去年10月在菲律賓北部小鎮被逮捕的13名台灣籍電信詐騙疑犯，其中7人在今日（12日）上午在馬尼拉由菲律賓移民局人員押上飛機遣送到北京，台灣外交部對此表示嚴正關切與遺憾。

台灣駐菲代表處今天清晨3時就派人到機場，除向菲方表達嚴正關切，也探視了7名疑犯，為他們提供個人用品與食品。

7名台籍詐騙疑犯在12日上午在馬尼拉由菲律賓移民局人員押上飛機，遣送到北京。（中央社）

這7名疑犯在去年10月下旬在菲律賓北部小鎮鼎拉斯（Dingras）被捕。菲律賓執法單位當時根據中國大陸公安提供的情報，掃蕩一處電信詐騙據點，逮捕了25名疑犯，其中13人為台灣籍，其餘分別為中國大陸籍和菲律賓籍。13名台籍疑犯當中，有6人還涉及毒品與其他案件，因此需等完成菲律賓所有法律程序之後才能遣送。

報道稱，這個電信詐騙集團假冒法官、檢察官或銀行人員，以誘騙或恫嚇等手段讓受害人把錢轉帳至指定戶口，據報平均每天在中國大陸騙到100人，單單是落網前的3個月期間，就得手5000萬美元。

菲律賓一年內兩次遣送台籍詐騙疑犯至中國大陸

案發後，台灣外交部即指示駐菲代表處敦促菲律賓政府務必依據「國籍管轄原則」及當事人意願審慎處理，將涉案台灣人遣返台灣接受司法調查。台灣外交部今日發布聲明指出，對於菲律賓漠視國際慣例與原則，罔顧涉案人士權益，表達嚴正關切與遺憾。

這是過去一年之內，菲律賓政府第2次把台籍詐騙疑犯遣送到中國大陸。去年4月4日，菲律賓移民局把78名台籍疑犯交給中國大陸公安，乘包機押到天津。

（中央社）