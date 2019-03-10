【2019兩會】陳雨露：徵信體系開局良好　未來岳母挑女婿都看報告

央行副行長陳雨露在今日（10日）上午的記者會上表示，中國徵信體系開局良好，更用到社會領域，「我們看到很多女兒找男朋友，未來的岳母說，你得把人民銀行的徵信報告拿來看看。」

陳雨露表示，徵信現在逐漸應用到了社會領域，未來岳母挑女婿都會看個人信用報告。（人民銀行網站）

陳雨露表示，目前中國的徵信體系是「政府+市場」的發展模式，政府主要是人民銀行徵信中心負責的國家信用信息基礎數據庫，目前已經接入3500多家銀行和其他金融機構的信用信息數據，9.9億自然人的信用信息，還有2600多萬戶的企業和其他法人組織的信用信息。

陳雨露指出，目前在市場上已經有125家企業徵信機構和97家信用評級機構，當中8成以上由民營資本投資興辦。為滿足互聯網金融領域裡面的信息共享需求，還有個人徵信的有效供給，人民銀行批准首個市場化的個人徵信機構「百行徵信有限公司」，其股東發起人全部都是民營資本。經過一年的籌備，目前「百行徵信」已經簽約接入600多家機構的信用信息。今年1月份已經正式推出個人信用報告等3項徵信服務產品，實現了一個良好的開局。

徵信很多用到社會領域

陳雨露續指，人民銀行希望包括「百行徵信」在內的市場化徵信機構，能夠在創新能力方面、在競爭能力方面快速提升，讓市場徵信服務能夠越來越強、越來越大，為金融基礎設施的高質量發展助推中國高質量發展做出更大的貢獻。

陳雨露強調，徵信領域主要是讓微觀金融決策上的信息更充分，例如銀行金融機構在發放貸款的時候，要求企業、個人，交出信用報告，以充分了解還款能力。他又補充道，現在徵信很多都用到社會領域，「我們看到很多女兒找男朋友，未來的岳母說，你得把人民銀行的徵信報告拿來看看。」