內地5月1日起連放4天小長假　內媒：可到港看五月天演唱會

國務院辦公廳在周五（22日）宣布，內地今年5月1日勞動節假期有所調整，5月1日至4日將會放假，至於4月28日及5月5日這兩天的周日則須上班。 勞動節假期頓時變成「小長假」，網上旅遊平台的國內外機票預訂量隨即激增，一小時內的國際航線機票搜索量更暴漲達10倍。

國家發改委的負責人回應指，原本按照相關辦法，元旦、清明節、勞動節、端午節及中秋節假期，若是在周三只會當天放假，不作調整。但今年有不少民眾，甚至在此前閉幕的全國兩會期間，部分人大代表和政協委員亦都提出意見或建議，「國務院要求相關部門認真研究，並在一定範圍內徵求意見，在此基礎上，決定調整2019年勞動節放假安排，通過調休形成4天假期」，是順應社情民意之舉。

內地5月1日至4日將會放假，至於4月28日及5月5日這兩天的周日則須上班。（網上圖片）

原本只得一天的勞動節假期，意外地變成「小長假」。據內地傳媒報道，即使假期總數不變，僅是稍作調整，但消息公布後網上平台機票預訂量立即激增。當天早上10時至12時國內機票預訂量較上周同時段增長超過50%，國際機票增長超過150%。其中在10時19分至11時19分的消息發布一小時內，國內和國際機票預訂量增長30%和90%，國際航線機票搜索量更是暴漲達10倍。

若然覺得只有4天不足夠，內地民眾或者可考慮以下的「連假攻略」。據報道，「標準養生版」就是不請假，好好享受突如其來的「小長假」，又或者只在4月29日及30日請假，拼湊出一個「黃金周」；而「輕鬆愉悅版」就是在4月28日、29日、30日及5月5日請假，再加上4月27日的周六，享受一連9天的悠長假期；至於終極的「史詩豪華版」，則是在5月5日至5月10日連請5天假，加上11日和12日的周六日，一口氣就能放足12天的超長假，絕對可以出國旅遊嘆世界。

即使選擇工作，5月1日至4日可分別獲2倍至3倍的工資。（視覺中國）

即使，熱愛工作不想放假也不必擔心，按照相關規定，內地在法定假期工作可獲3倍工資。例如上海市人社部門宣布，在5月1日當天工作，公司需額外支付3倍工資，而在5月2日、3日及4日工作，實行標準工時制的公司可選擇給予補假，又或另支付2倍工資。

有內地傳媒提議可趁勞動節的「小長假」到香港觀賞五月天的演唱會。（視覺中國）

最後一個問題，勞動節假期有甚麼好去處？報道特別提到可考慮在5月3日至5日，來到香港迪士尼樂園，入場觀看台灣天團五月天的《Mayday 2019 Just Rock It!!! 藍 | Blue》演唱會，「白天逛吃逛吃，晚上和阿信一起《離開地球表面》」。5月不愛看五月天不緊要，喜歡做運動跑馬拉松的話，5月1日當天在甘肅敦煌的世界物質文化遺產莫高窟有「敦煌雙遺馬拉松」，「一邊大漠孤煙、長河落日，一面步履不停，突破自己」。

（綜合報道）