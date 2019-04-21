長洲出發漁船上周四於珠海翻沉　3澳門人5內地人失聯

4月18日（上周四）晚上7時30分左右，受強對流天氣影響，珠海市萬山區大萬山島附近海域形成瞬時強海旋風並伴有狂風暴雨和冰雹，兩艘漁船不幸翻沉。 其中一艘漁船船上有澳門籍人員3名，內地人員5名，目前皆無法聯繫。

搜救人員尋找失聯船隻。（《羊城晚報》）

據了解，18日當晚珠海相關部門共收到兩艘漁船翻沉的消息：一艘是粵茂濱漁23291號，船上的一對夫婦已被救起；另一艘為珠香1746號，船上有8名人員失聯。

報道指，4月19日珠海邊檢部門接通報警情，珠香1746號船船員家屬報警稱其弟弟的船18日下午1時從香港長洲出發前往萬山捕魚，具體位置不明，但至今船上8名船員仍然失聯。據了解，珠香1746號船長26.5米，總噸位165.97噸，船上有澳門籍人員3名，內地人員5名。

港府派出一架飛機配合搜救

因事發海域有6條國際航道縱橫其中，海面風大浪急，珠海出入境邊防檢查總站萬山邊檢站、珠海市公安邊防支隊、珠海漁政支隊、珠海海事局、珠海市海上搜救中心、南海救助局和南一飛飛行救援隊等多部門派出船艇及直升機對周邊305平方公里海域及53公里海岸線展開地氊式搜救，並動員周邊漁船10艘加入搜救隊伍，香港政府應搜救組請求派出一架飛機配合搜救。

21日（周日）中午12時30分，據現場搜救部門消息，目前已基本確定翻沉漁船「珠香1746號」的位置，坐標定位為萬山海域白瀝島和大萬山島對開約三公里處。珠海市海上搜救中心等部門正在研究沉船打撈方案。

內地傳媒一度報道指失聯的珠香1746號船上有香港籍人員3名，後更正為澳門籍人員3名。

（《南方都市報》）