網傳江澤民夫婦現身揚州　距上次公開露面已近一年半

繼中共中央政治局前常委、前國家副主席曾慶紅返鄉引發關注後，中共中央前總書記江澤民亦有傳近期現身家鄉揚州，可能是回鄉祭祖。 據了解，距離江澤民上一次公開露面，已有接近一年半的時間。

網傳江澤民夫婦現身揚州。（網上圖片）

網民「大弟子傳媒Leo」4月26日發布一張江澤民的照片稱，這位「長者」現身揚州一家酒店內。照片顯示，江澤民和夫人王冶坪靠坐在沙發上，江澤民身穿黑色外套、背心、長褲和綠色恤衫，雙手置於腹前。江澤民和王冶坪身後站著10人，從衣著推斷，可能是酒店工作人員或保安。

對於為何近期現身揚州，有網民指出，「老人家每年都是4月20幾號回鄉祭祖。」而目前「大弟子傳媒Leo」的相關微博已被刪除，亦未知照片拍攝的具體時間。

公開資料顯示，現年92歲的江澤民上一次公開露面是在2017年12月，當時與夫人王冶坪在家中會見中國女低音歌唱家李春雷。

網傳照片顯示，曾慶紅赴胡耀邦陵墓祭拜。（網上圖片）

曾慶紅現身江西吉安

而在此之前的4月20日，曾慶紅亦現身家鄉江西吉安，期間在江西省委書記劉奇、吉安市委書記胡世忠陪同下，視察吉安白鷺洲中學、廬陵生態園，並赴曾氏祠堂拜祭。

網傳照片顯示，曾慶紅期間曾赴中共前總書記胡耀邦陵墓祭拜。