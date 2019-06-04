【中美貿易戰】日智庫：越南是最大受益者　大馬、智利等亦會獲益

中美貿易戰持續。日本智庫野村國際研究所（Nomura Research International，下簡稱野村）發表報告，稱越南是至今在中美貿易戰中最大的受益國，而台灣、大馬、智利等地，亦是獲益最高的地方。

野村表示，越南是中美貿易戰的最大受益者。（視覺中國）

野村發表一份長達50頁的報告指，中美貿易戰使兩國積極尋求進口替代品，越南是至今最大的受益國。2018年4月以來，美國貿易代表署「301制裁」清單對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，越南從貿易轉移中獲取相當於國內生產總值（GDP）7.9%的收益，台灣以2.1%排名第二，之後依次是1.5%的智利、1.3%的馬來西亞、1.2%的阿根廷。

根據這份報告，前10名獲益者中，有6個在亞洲，其餘4個在拉丁美洲。而值得注意的是，頭兩個獲益者越南與台灣的貿易轉移主要來自美國進口增加，而智利、馬來西亞和阿根廷則是因中國大陸增加進口。

尋找進口替代令第三者獲利

報告說，美方進口替代（及中國在市場佔有率上損失）最多的是在電話設備、辦公設備零件、自動資料處理機、家具和旅行用品。由於對中方徵收關稅導致美方大部分電子產品必須尋找進口替代，讓馬來西亞電子積體電路（佔GDP的0.2%）、半導體設備和發光二極體（0.2%）的出口增加。來自智利的銅；阿根廷、巴西、智利和加拿大的大豆；新加坡、香港和南非的黃金；馬來西亞與澳洲的天然氣以及法國和德國的飛機，都是從中國進口替代中獲益的貨品。

貿易轉移方面，可能是由於跨國公司迅速轉向在其他國家的工廠及遠離中國。

至於中國對美國的關稅，野村的報告說，中國進口替代主要是農產品和原物料。這份報告又預測，若中美貿易戰越來越激烈，兩國的進口替代將大幅增加。