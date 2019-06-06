【中美角力】官媒痛批「崇美媚美恐美」情緒　指其是美「軟籌碼」

在如何應對中美貿易戰及中美博弈問題上，中國國內亦一直有對美妥協、讓步的聲音。由中宣部主管的報紙《光明日報》6日刊登了復旦大學國際關係與公共事務學院副教授沈逸的評論文章《明辨崇美媚美恐美的奇談怪論》（以下簡稱「文章」），文章痛斥國內「崇美媚美恐美」的人群，稱這些人才是美國的王牌。文章認為中國政府需對其及時處理，否則會「產生嚴重消極後果」。

光明日報文章指媚美者在華為等問題上對中國「進行道德綁架，上綱上線指責中國搞民族主義」。（網絡圖片）

文章說，現在無論是中美貿易戰，還是中美戰略博弈，都已經進入了一個至關重要的戰略相持環節。文章稱，在戰略相持環節，雙方決勝的關鍵之一，是戰略意志的比拼和較量，文章指現在有少數人還抱守著崇美媚美恐美思想，時而興風作浪，混淆視聽、擾亂輿情、渙散人心，起到了美方起不到的作用。對此，必須明晰洞察、堅決抵制。

斥崇美者充當「美國政策代言人」

文章稱，崇美者「將美國想像為人類社會的終極形態，進而予以某種近似拜物教的膜拜」，並指其典型表現為：主動將自己設定為「美國利益捍衛者」「美國政策代言人」的角色，並稱崇美者「以比美國政府更積極的態度，將中美貿易戰的責任單方面推給中國」， 「對任何忤逆華盛頓要求的舉措都扣上『狹隘』『偏激』『非理性』的帽子」，「通過對同胞的指責，獲得自己在精神上蛻變為『美國公民』的快感」。

文章又說，媚美者將西方設定為先進，將中國默認為野蠻，並以「清醒認識」「理性認識」「客觀認識」「國際視野」「開放心態」等辭藻，包裝其本質上是阿諛奉承的諂媚之舉。文章稱這種諂媚，「尤其明顯地表現在華為等案例上」。文章指媚美者在華為等問題上對中國「進行道德綁架，上綱上線指責中國搞民族主義」。

稱美國期待「軟籌碼」發生效力

文章又稱，恐美者則糾結於頭腦中基於各種間接知識以及美方軟實力傳播所形成的錯誤認知，「仍然停留在1945年的時空，認為今天的美國是一個中方無法力敵的龐然大物」。文章還以汪精衛為例，指恐美者與其性質相同。

文章說，上述舉措，如果不妥善處置，可能會產生相當嚴重的消極後果。文章說，「美方手上繼續保有的王牌，與其說是其層出不窮的制裁，不如說是日益期望『崇美媚美恐美』等『軟籌碼』發生效力」。

文章最後強調，破除崇美媚美恐美錯誤思想認識，進一步牢固樹立民族自尊自信自強，是一項戰略性的重要任務，「是我們邁向實現中華民族偉大復興目標必須堅實走好的一步」。