【華為孟晚舟被捕】華為：案件有政治及經濟因素　涉嫌程序濫用

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕後，卑詩省最高法院在當地時間周四（7日）舉行聽證會，討論引渡有關的技術問題，最終批准孟晚舟代表律師的建議，將引渡聆訊排期到2020年1月舉行。

華為媒體事務副總裁Benjamin Howes代表華為讀出四項簡短聲明。（資料圖片）

華為媒體事務副總裁Benjamin Howes其後代表華為讀出四項簡短聲明，第一是美國對孟晚舟的指控在加拿大法律下並不構成犯罪，引渡申請不符合加拿大《引渡法》的核心原則。Benjamin Howes指，根據加拿大法律，如果被指控的行為在加拿大不構成犯罪，則不得引渡。而美國對孟晚舟的指控，是基於違反美國對伊朗實施的單邊金融制裁，加拿大目前並沒有針對伊朗的金融制裁，因此銀行的相關交易不存在違反加拿大法律的風險，從而不會導致銀行遭受經濟利益損失風險，「所以孟女士在美國被指控的行為在加拿大並不構成犯罪，孟女士應該被立即釋放。」

Benjamin Howes又透露，孟晚舟律師將會在明年1月提交動議，反駁美國基於欺詐罪提出的引渡申請。

第二是美國政府提交的證據資料不充分，對孟晚舟的指控不能成立。Benjamin Howes指，沒有證據證明孟晚舟曾誤導過任何金融機構，其於2013年8月在香港向一間外國銀行陳述時亦沒有誤導性。銀行人員完全了解相關問題的實際情況，對相關問題的判斷不需要依賴孟晚舟的陳述。此外，銀行完全了解Skycom在伊朗的業務和運營的性質，也了解華為與Skycom的關係

第三是加拿大的執法有嚴重程序濫用，孟晚舟的憲法權利被侵害。Benjamin Howes指，孟晚舟及其律師都認為，孟晚舟在機場被捕時的合法權利受到嚴重侵害，加拿大針對孟晚舟的執法行動是對美國和加拿大引渡程序的濫用，「是披著引渡程序外衣非法搜集證據，迫害個人權利。」孟晚舟律師將於今年9月提交披露動議，要求獲取更多孟晚舟在機場被捕時遭受不公平待遇的記錄。

最後就是孟晚舟的律師認為，美國對華為的打壓以及美國總統特朗普的相關言論已經表明，案件有政治和經濟因素，不是出於法治考慮。孟晚舟及其律師將以此提請法庭，以程序濫用為由終止引渡程序。

Benjamin Howes強調，華為堅決支持孟晚舟捍衛自身的合法權益。（視覺中國）

Benjamin Howes強調，華為堅決支持孟晚舟捍衛自身的合法權益，亦相信加拿大司法系統能公正、高效地審理此案，作出有利於孟晚舟的判決。

（網易新聞）