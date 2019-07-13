暴雨橫掃南中國近2000萬人受災　應急部視訊會議瞭解汛清

近來華南、華東多個省份暴雨成災。據悉，自進入6月份防汛關鍵期以來，截至7月11日，全國共有1991萬人次受災，129.8萬人次緊急安置，58.2萬人次需緊急生活救助。 據相關資料統計，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州等25省區市和新疆生產建設兵團共有3.4萬間房屋倒塌，農作物受災面積1761.4千公頃。

7月11日，湖南一條大路被洪水截斷。（中新社）

7月11日晚，國家防總副總指揮、應急管理部黨組書記黃明主持召開防汛救援工作調度會議，進一步落實全國重點地區防汛抗旱工作會議部署，視頻連線浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州等7省區應急管理廳，調度瞭解當地汛情災情，要求各級應急管理部門以人民為中心，堅持生命至上，立足防大汛抗大洪搶大險救大災，進一步做好防汛救援工作，堅決打贏這場硬仗。

+ 11 + 10 + 9

湖南：媒體自嘲「本台最新消息，本台被淹了」

7月以來，強降雨在湖南上演「車輪戰」，7月6日至10日，湖南省湘中及以南地區發生強降雨過程，全省平均降雨量95.4毫米。據稱，這是1951年有連續氣象記錄以來同期第2高位。據湖南省發布的消息，初步統計，因災死亡（失蹤）17人。

在湖南醴陵，當地淥江水位猛漲，出現醴陵市50年一遇的重大洪水災情，當地轉移受困羣眾逾萬人。湖南醴陵媒體中心的記者們只能結伴划船上班，因單位地處臨河道路，水勢上漲較快，市融媒體中心的大坪已變成一片海。當地媒體自嘲：「本台最新消息，本台被淹了」。

江西:連發66個暴雨預警信號

連日來，江西受到雨水的輪番襲擾，9日至10日江西共有11個縣市出現暴雨，昨（12日）天10個縣市出現大雨。連日降雨導致多地水位上漲、多處低窪稻田漬澇，暴雨洪水還造成多市部分羣眾受洪水圍困、道路橋樑損毀、城市內澇。據稱，江西近日已經連發66個暴雨預警信號。

江西省撫州市黎川縣大小河流暴漲，該縣主河道黎灘河水位接近歷史最高水位，位於黎灘河岸邊的明清古城部分老街受淹。（中新網）

廣西近日亦飽受雨災之苦。12日下午至今晨，廣西北部多地降下暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，其中桂林七星鐵山園降雨最強，累積雨量超過300毫米。廣西區氣象局於7月13日08時將重大氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級應急回應。

目前，華南地區雨災仍未結束。據預測，未來一週南方地區還將連續出現強降雨天氣，強降雨仍將位於浙江、福建、江西、湖南、廣西等地，與前期強降雨區域高度重疊，防汛形勢嚴峻。

（新華社、中國天氣網、江西網、微博）